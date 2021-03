Scopri i migliori gadget dei team eSports nel negozio dedicato di Amazon!

Videogiocare non è solo un passatempo o una vera e propria passione, ma può essere anche un lavoro ed uno stile di vita. Ciò è indubbiamente vero per i professionisti degli eSports, che passano ore e ore del loro tempo tutti i giorni per allenarsi e successivamente competere, anche a livello mondiale, in vari tornei e vincere anche somme di denaro piuttosto considerevoli. Se anche voi avete una squadra del cuore, così come per gli sport reale, probabilmente vi piacerebbe acquistare qualche accessorio che capi di abbigliamento a tema. Il noto portale e-commerce Amazon offre un’intera sezione dedicata a questa tipologia di prodotti, che abbiamo consultato e di cui vi proponiamo gli articoli più interessanti.

Tra i numerosi prodotti in vendita vi segnaliamo lo zaino antifurto in edizione limitata del Team Queso, proposto a 16,96€, dotato di cerniere nascoste, porta USB integrata e striscia riflettente. Lo zaino è leggero e comodo da indossare, oltre ad essere realizzato in un materiale spesso e difficile da tagliare. Si tratta dell’accessorio perfetto per trasportare i vostri oggetti tecnologici senza temere che qualche malintenzionato riesca ad accedere al suo contenuto facilmente.

Molto carina anche la T-Shirt da uomo G2 Arctic con girocollo e realizzata al 100% in poliestere, che potete portarvi a casa ad un prezzo a partire da 39,90€ a seconda della taglia selezionata.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione dei migliori gadget dei team eSports acquistabili su Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

