Scopri come vincere una Mini Clubman grazie a MediaWorld!

La nota catena Mediaworld ha lanciato un concorso eccezionale che vi permetterà di vincere addirittura una vettura, nello specifico una splendida Mini Clubman del valore di 28.197€.

Per partecipare all’estrazione non dovrete fare altro che possedere un account sul sito mediaworld.it, con associata una carta MediaWorld CLUB, effettuare almeno un accesso a mywonderfulworld.mediaworld.it entro il 6 maggio 2021 e successivamente effettuare un acquisto in negozio o online utilizzando la carta MediaWorld CLUB dal 26 aprile al 6 maggio.

Il catalogo di prodotti offerti da MediaWorld è davvero sconfinato, comprendo smartphone, computer, console, videogiochi, smart TV, fotocamere e tanto altro ancora. Tuttavia, non saranno considerati validi, ai fini della partecipazione al concorso:

prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.);

prodotti di editoria, Gratta & Vinci, polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima etc.);

tutti gli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi, shopper e i prodotti ceduti nell’ambito di contratti di locazione sottoscritti con Grenke Locazione S.r.l.

prodotti non disponibili al momento della richiesta, prevendite e prenotazioni;

gli ordini effettuati da/per aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B) e gli ordini effettuati sui cataloghi premio di società partner.

Ricordiamo, inoltre, che anche a fronte di più acquisti durante il periodo promozionale, intesi come ordini/pagamenti effettuati in momenti diversi, comparirete nel file per l’estrazione del premio una sola volta (corrispondente al primo acquisto) e potrete aggiudicarvi un solo premio.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi prodotti, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione