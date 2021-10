Scopri come vincere un monopattino al giorno con Mediaworld!

La nota catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile in occasione dei festeggiamenti per i suoi primi 30 anni. Partecipare è facile: basta avere un account sul sito MediaWorld.it con associata una carta MediaWorld CLUB, effettuare almeno un accesso a mywonderfulworld.mediaworld.it entro il 30 ottobre e ed effettuare un acquisto del valore minimo di 30€.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, PC Desktop, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo il bundle che comprende la smart TV LG OLED55G16LA e la soundbar LG Sounbar SP2W, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.599€, rispetto ai 1.999€ usuali di listino, per un risparmio reale di 400€.

La smart TV LG OLED55G16LA, grazie ad uno splendido pannello OLED da 55″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici.

La smart TV LG OLED55C15LA è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti. Grazie al suo Gallery Design, la smart TV LG OLED55G16LA è in grado di restare appesa a filo parete come una vera e propria opera d’arte, valorizzando gli interni della vostra abitazione.

La smart TV LG OLED55G16LA è dotata del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

