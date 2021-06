Scopri come avere un buono Amazon da 8 euro con Amazon Photos!

Dopo avervi proposto le nostre consuete offerte del giorno, vi segnaliamo un’iniziativa eccezionale che vi permetterà di ottenere un buono Amazon del valore di 8 euro da spendere nel vastissimo catalogo del portale. Ad ogni modo, dovete sbrigarvi: la promozione sarà valida sino alle 23:59 del 30 giugno 2021.

Per usufruirne dovete essere abbonati ad Amazon Prime, che, tra i vari servizi offerti, garantisce anche la possibilità di caricare illimitatamente le vostro foto tramite Amazon Photos. Tutti i clienti Amazon Prime idonei che effettueranno l’upload per la prima volta di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale otterranno un buono da 8 euro! L’offerta non è valida per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio e per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

Per beneficare dell’offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 25 euro. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto. Il codice promozionale verrà detratto automaticamente dall’importo del prossimo acquisto idoneo al momento del checkout e dovrà essere utilizzato entro le ore 23:59 del 15 luglio 2021.

Ricordiamo, infine, che l’abbonamento Amazon Prime, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video e caricare le vostre foto illimitatamente su Amazon Photos, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB.

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

