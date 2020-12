Sconto fino al 90% nei saldi di Natale di CDKeys!

Il popolare store digitale CD Keys ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato in occasione dei saldi di Natale.

Ad esempio, potete portarvi a casa Doom Eternal, seguito del reboot della serie del 2016 che ci mette ancora una volta nei panni del Doom Slayer contro orde demoni che ora hanno infestato la Terra, ad appena 15,79€. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, il titolo è uno sparatutto di pregevole fattura che mette a disposizione del giocatore chicche come un lanciafiamme da spalla e la lama Doom retrattile da polso.

Piuttosto interessante anche Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. L’ultimo capitolo dell’amata serie di picchiaduro Super Smash Bros arriva su Nintendo Switch con un numero spaventoso di personaggi giocabili, volto a celebrare tutte le iterazioni del franchise pubblicate nel corso degli anni dalla Grande N: vi troverete protagonisti di serie Nintendo popolari come Super Mario o Samus Aran di Metroid ma anche ospiti quali Solid Snake di Metal Gear Solid e molti altri.

Mondi e personaggi leggendari si incontrano per la sfida definitiva: nuovi personaggi, come l’Inkling di Splatoon e Ridley di Metroid fanno il loro debutto nella serie, Simon Belmont della serie Castlevania e King K. Rool, l’antagonista principale dei giochi Donkey Kong Country originali, si uniscono alla lotta come personaggi giocabili; tanti altri ritornano dai precedenti episodi.

In Super Smash Bros Ultimate ci sono nuovi scenari, nuove modalità e una delle più incredibili collezioni musicali mai contenute in un solo gioco, con oltre 900 brani disponibili per 28 ore di musica. Il divertimento è poi senza fine, grazie alla possibilità di giocare su Nintendo Switch a casa o in mobilità.

L’esperienza di Super Smash Bros raggiunge nuove vette grazie a combattimenti più veloci, nuovi attacchi, nuovi oggetti e nuove opzioni difensive che ognuno, sia i giocatori già smaliziati che i neofiti, potrà mettere in atto durante gli scontri con la CPU o contro i propri amici, nella comodità del divano di casa oppure online tutti contro tutti in quattro o in battaglie otto giocatori.

