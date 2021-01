Sconti speciali su vari titoli Bandai Namco tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 21 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi Bandai Namco, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Gli appassionati di manga e picchiaduro non potranno di certo lasciarsi sfuggire Dragon Ball FighterZ, fighting game realizzato da Arc System Works, software house conosciuta per la serie Guilty Gear, che, grazie al suo stile grafico, fa diventare il titolo come un vero e proprio anime da vedere, mentre il gameplay di base è facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Le scene classiche della serie animata sono state ricreate in alta definizione, con una grafica ottimizzata e una nuova storia direttamente dall’universo di Dragon Ball, con tantissimi personaggi selezionabili per spettacolari scontri 3 Vs 3.

Altro picchiaduro molto interessante, ma di altro stampo, è Tekken 7, qui proposto in versione Playstation 4 con supporto alla modalità VR, che, grazie all’impiego del potente motore grafico Unreal Engine 4, regala una qualità grafica assolutamente fantastica, accompagnata dal gameplay tanto caro agli amanti della serie.

Cambiando totalmente genere, Project Cars 3 vi porterà a gareggiare su svariate piste in una modalità carriera ridisegnata in modo piuttosto soddisfacente rispetto ai precedenti capitoli della saga, mentre la modalità Rivals vi terrà impegnati a lungo per scalare divisioni e classifiche.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui videogiochi Bandai Namco tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno su Amazon su videogiochi Bandai Namco

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon