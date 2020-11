Sconti fino a 510€ per il Cyber Monday di Microsoft!

Microsoft, sul suo store ufficiale, ha lanciato diverse promozioni imperdibili che vi consentono di acquistare tantissimi prodotti con sconti fino a 510€ in occasione del Cyber Monday, a partire dai dispositivi Surface per finire con i videogiochi Xbox.

Ricordiamo che comprando direttamente sul Microsoft Store potrete usufruire di alcuni vantaggi non trascurabili, come la spedizione gratuita in 2-3 giorni lavorativi, resi entro 60 giorni per un qualsiasi motivo, 90 giorni di assistenza gratuita e miglior prezzo garantito per 60 giorni.

Ad esempio, tra i prodotti in sconto troviamo Surface Laptop 3, nella sua versione base da 13,5”, è equipaggiato con un processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD ed attualmente potrete portarvelo a casa a soli 1.099€, rispetto ai 1.499€ di listino. Nel caso decideste di comprare alcuni upgrade, saranno applicati ulteriori sconti per il modello dotato di Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di SSD.

In offerta anche la versione da 15”, equipaggiata con la CPU AMD Ryzen 5 3580U, 8GB di RAM e 256GB di SSD, che è possibile acquistare per 1.199€, con uno sconto consistente di ben 500€. Ulteriori upgrade possono portare il processore sino al modello AMD Ryzen 7 3780U, mentre la RAM e l’SSD arrivano, rispettivamente, fino a 32GB e 1TB.

Inoltre, è possibile risparmiare ulteriormente con il Pacchetto Surface Laptop 3 che include un dispositivo Surface Laptop 3 a scelta ed un abbonamento Microsoft 365 di 15 mesi al prezzo di 12. In aggiunta, potete risparmiare il 20% su accessori opzionali come penna, mouse, cuffie o dock e fino al 50% su una selezione di borse e custodie.

Offerte Microsoft Store per il Cyber Monday 2020