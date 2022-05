Sconti di maggio Unieuro: tante offerte imperdibili sui prodotti tech

La nota catena Unieuro ha lanciato un‘imperdibile promozione che vi consente di acquistare tantissimi prodotti tecnologici con sconti eccezionali sino al prossimo 26 maggio. Il catalogo è piuttosto vasto e comprende smartphone, smart TV, smartwatch, auricolari Bluetooth, elettrodomestici e altro ancora!

Tra i tanti articoli presenti sul sito, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung QLED 4K QE55Q60A, che potete portarvi a casa a soli 599,90€, rispetto agli usuali 1.049€ di listino, per un risparmio reale di 449 euro. Inoltre, grazie alla promozione aggiuntiva “passione casa”, avrete anche un buono sconto da 50€ per comprare ciò che volete! Trovate ulteriori informazioni a riguardo nel nostro precedente articolo.

La smart TV Samsung QLED 4K QE55Q60A è dotata di uno splendido pannello QLED da 55″, sfruttando il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED presente nella smart TV Samsung QLED 4K QE55Q60A regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli.

Infine, la smart TV Samsung QLED 4K QE55Q60A integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ ed altre ancora. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Unieuro e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo dal link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.