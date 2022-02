6 regali last minute da acquistare a San Valentino

È finalmente giunto il 14 febbraio, festa degli innamorati meglio nota come San Valentino! Se non avete ancora acquistato un regalo per la nostra lei (o il vostro lui) non tenete! Siamo qui apposta per fornirvi i nostri consigli per fare il migliore regalo “last minute” possibile! Ovviamente, abbiamo preso come riferimento il noto store online Amazon, che ha già lanciato da tempo il suo negozio dedicato alle offerte per l’occasione.

In questo articolo, dato il tempo veramente risicato, abbiamo selezionato per voi sei prodotti, suddivisi tra tre per lei e tre per lui, che godono di spedizione veloce Prime, che nelle città può avvenire nella stessa giornata, mentre negli altri casi dovrete attendere sino a domani.

Ovviamente, oltre a consigliarvi un acquisto rapido, vi suggeriamo anche di approfittare di questa occasione per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Facciamo presente che non vale la pena temporeggiare, in quanto c’è la possibilità che i prodotti vadano esauriti o, peggio, che i prezzi risalgano già nei prossimi giorni. Vi rammentiamo, inoltre, che, nel corso degli scorsi giorni, vi abbiamo proposto anche altri articoli nel quale vi elenchiamo le migliori idee regalo sotto i 10 euro, migliori idee regalo sotto i 30 euro, migliori idee regalo sotto i 50 euro e migliori idee regalo oltre i 50 euro.

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione delle nostre migliori idee regalo last minute per lui e per lei, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali di San Valentino, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Orologio classico Tommy Hilfiger

Iniziamo la carrellata dei migliori regali last minute per lui con l’orologio classico Tommy Hilfiger, dotato di cassa con un diametro di 44 mm e uno spessore di 10,6 mm. Il dispositivo presenza un quadrante bianco con funzione giorno e data ed è dotato di movimento al quarzo con tre lancette. L’orologio Tommy Hilfiger presenza un cinturino in silicone bianco e resiste alle immersioni fino a 3 ATM.

Cuffie JBL Tune500BT

Se il vostro lui è un appassionato di musica, sicuramente sarà felice di ricevere queste cuffie JBL Tune500BT, che gli permetteranno di godere della propria musica preferita ovunque desideri, grazie al collegamento wireless via Bluetooth. Le cuffie garantiscono fino a 16 ore di riproduzione musicale e basteranno solo 5 minuti di ricarica per avere un’ulteriore ora di autonomia.

Portafoglio uomo in vera pelle Trussardi

Un portafogli è sempre gradito, soprattutto se di qualità. Questo portafogli in vera pelle di Trussardi viene fornito all’interno di una scatola regalo ed è dotato di tutti gli scompartimenti che servono per contenere banconote, monete e carte di credito/fedeltà.

Set di cosmetici Satin Naturel

Iniziamo la nostra selezione dei migliori regali last minute per lei con questo splendido set di cosmetici Satin Naturel. All’interno dell’elegante confezione saranno presenti cinque prodotti di bellezza, quali il siero viso, la crema idratante all’acido ialuronico, il gel di aloe vera, l’olio viso all’argan e il siero con vitamine C, A ed E. Si tratta di prodotti di ottima qualità che usano l’aloe vera biologica al posto dell’acqua come ingrediente di base, in grado di garantire una pelle idrata e splendente a lungo.

Profumo Katy Perry Killer Queen

Killer Queen by Katy Perry è un profumo da donna dal sapore “florientale”, realizzato con un mix di fragranze fruttate a base di frutti di bosco, prugna e bergamotto. In particolare, il cuore di questa fragranza è il fiore Red Velvet con note di patchouli.

Collana cuore in oro rosa

Questa splendida collana cuore in oro rosa, ispirata da Guardian Angel, presenta ali d’angelo in una finitura rodio/oro rosa al cui interno si trova un gioiello a forma di cuore di un colore rosso splendente. Rappresentante l’amore eterno e la fede del guardiano, questa collana si abbina bene a tutti gli abiti ed è perfetta da sfoggiare in occasioni speciali.

