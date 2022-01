San Valentino Amazon, scopri le offerte sui cioccolatini Venchi

Il mese di febbraio per moltissime persone in tutto il mondo significa principalmente una cosa: San Valentino. La nota festa degli innamorati si festeggia il 14 del prossimo mese e, per non farvi trovare impreparati all’evento, il noto store online Amazon ha già lanciato le prime offerte dedicate all’evento, tra cui quelle relative ai dolci cioccolatini Venchi, con sconti che arrivano sino al 21%!

Ad esempio, potete portarvi a casa la classica confezione a cuore con cioccolatini fondenti al 75% e al latte da 150 grammi a soli 12,50€, rispetto ai consueti 15,90€ di listino, con uno sconto del 21%. All’interno della confezione in metallo a forma di cuore troverete un assortimento di cuoricini di cioccolato al latte e cioccolato extra fondente al 75% che sono stati prodotti in Italia in base alla regola del “Buono Buonissimo”, vale a dire con ingredienti naturali, meno zuccheri e nessun componente artificiale.

In alternativa, vi consigliamo gli altrettanto eccellenti cremini al pistacchio, venduti in un sacchetto da 300 grammi al prezzo di 17€, rispetto agli usuali 21€ di listino. Si tratta di cioccolatini a strati alternati di gianduia al pistacchio lievemente salato, adatti per chi ama il sapore del pistacchio e le consistenze morbide. Anche in questo caso, si tratta di dolciumi senza glutine, senza coloranti e conservanti, nonché privi di olio di palma.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

