Samsung Odyssey G9, spettacolare monitor gaming da 49″, con uno sconto di 520€ per il Prime Day!

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un'incredibile offerta inerente al monitor gaming Samsung Odyssey G9

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 è dotato di un pannello curvo VA (1000R) da ben 49” a risoluzione 5.120×1440 pixel (quindi in formato 32:9) con frequenza di aggiornamento di 240Hz e solo 1ms come tempo di risposta.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 supporta tutte le più recenti tecnologie, a partire da Radeon FreeSync 2 e G-Sync sino ad arrivare alla certificazione DisplayHDR 1000 e HDR10+. La dotazione di porte integrate vede la presenza di un ingresso HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4a ed un hub con due porte USB 2.0, oltre alla consueta uscita audio tramite jack da 3,5mm.

Grazie al form factor del monitor gaming Samsung Odyssey G9, potrete letteralmente immergervi all’interno dei vostri videogiochi preferiti. Inoltre, l’ampia area di lavoro messa a disposizione, vi consentirà di visualizzare contemporaneamente più finestre sul vostro desktop, incrementando così la vostra produttività.

Solitamente il monitor gaming Samsung Odyssey g9 viene venduto a 1.679€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.155,54€, con un risparmio reale di 523,46€, pari a uno sconto del 31%! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo monitor gaming a un prezzo davvero da non lasciarsi sfuggire!

Si tratta di un'occasione imperdibile per avere un ottimo monitor gaming a un prezzo davvero da non lasciarsi sfuggire!