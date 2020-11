Samsung Galaxy Note 20 con oltre 300 euro di sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone, smartwatch e desktop gaming.

Iniziamo con lo Huawei P40 Lite che, dalla sua offre anch’esso quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili.

Solitamente Huawei P40 Lite viene proposto a 324,98€, ma oggi potete comprarlo a soli 169,99€.

Continuiamo con il Samsung Galaxy Note 20, il generoso terminale del produttore coreano che vanta un grande display da 6,7″, ideale per la presa di appunto attraverso la tecnologica stylus in dotazione. Il pannello Super AMOLED Plus in FHD+ vi permette di godervi le immagini e i video al massimo della qualità, mentre il comparto fotografico passa per la generosa dotazione di ben tre ottiche – con registrazione video fino a 8K. A completare la dotazione del telefono troviamo 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di archiviazione, con il tutto animato dalla batteria intelligente da 4300 mAh.

Solitamente Samsung Galaxy Note 20 viene proposto a 1.117,99€, ma oggi potete comprarlo a soli 779,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone, smartwatch e desktop gaming tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

