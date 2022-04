Samsung Dream Days Unieuro: sconti da sogno fino al 1° maggio

La nota catena Unieuro ha lanciato un‘imperdibile promozione che vi consente di acquistare tantissimi prodotti a marchio Samsung con sconti eccezionali sino al prossimo 1° maggio. Il catalogo è piuttosto vasto e comprende smartphone, smart TV, smartwatch, auricolari Bluetooth, elettrodomestici e altro ancora!

Tra i tanti articoli presenti sul sito, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, che potete portarvi a casa a soli 489€, rispetto agli usuali 769,90€ di listino, per un risparmio reale di quasi 281 euro. Per usufruire di questa imperdibile occasione, non dovrete fare altro che utilizzare il coupon 120GALAXYS21FE5G in fase di checkout prima di effettuare il pagamento, così da aggiungere ulteriori 120€ di sconto al prezzo, già scontato, di 609€ applicato.

Lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G integra il potente SoC Qualcomm SM8350, accompagnato da 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna. Infine, l’ampia batteria da 4.00mAh vi consentirà di coprire la giornata senza alcun problema.

Lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G è equipaggiato con uno spettacolare display Dynamic AMOLED 2X da 6,4″ a risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz.

Il comparto fotocamere dello smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G vede la presenza di tre sensori nella parte posteriore con supporto alla tecnologia Space Zoom 30x per immortalare alla perfezione anche soggetti lontani, mentre la modalità Notte vi permetterà di ottenere immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità.

Grazie alla modalità “Ritratto”, potrete far diventare il soggetto il protagonista assoluto della foto, dando modo di aggiungere anche un effetto al volo per uno scatto perfetto per i social media.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Unieuro