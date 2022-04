Saldi di Pasqua Eneba: fino al 93% di sconto su tanti giochi

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su molti dei migliori giochi in commercio.

A soli 14,13€ potete mettere le mani su It Takes Two, titolo che consente a due giocatori di aiutarsi a vicenda per superare le numerose sfide proposte, fornendo anche un Pass amici tramite il quale sarà possibile condividere gratuitamente l’avventura pensata unicamente per il gioco in cooperativa.

It Takes Two si è aggiudicato un ottimo 8,3 nella nostra recensione a cura di Paolo Sirio. Nell’articolo è stato affermato che «It Takes Two è un gioco che definire unico sarebbe riduttivo: è un gioco dalle decine, forse centinaia di unicità tutte insieme, e uno di quelli che – complice un impianto ludico cooperativo solido, divertente e ingegnoso – varrà sempre la pena esplorare in compagnia di una persona a cui tenete.»

Piuttosto interessante anche Cyberpunk 2077, proposto a soli 15,47€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, con uno sconto del 74%. Cyberpunk 2077, basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, vi metterà nei panni di V, un protagonista interamente personalizzabile che si troverà ad affrontare le avversità presenti nella metropoli di Night City, ricca di pericoli di ogni genere, Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, avevamo affermato che «Cyberpunk 2077 è un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.

Vario, enorme, capace di lasciare completa libertà espressiva al giocatore e in grado di mostrare chiaramente una nuova via per il futuro degli RPG open-world, l’opera di CD Projekt tocca temi d’importanza capitale, mettendoci faccia a faccia coi nostri demoni peggiori, le nostre virtù, la degradazione della nostra società e le terribili derive che il progresso tecnologico sta acuendo giorno dopo giorno.»

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.