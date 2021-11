Saints Row, il reboot è stato rinviato: ecco la nuova finestra di lancio

Ancora una volta, i giocatori sono costretti a sentire parlare di un nuovo rinvio a causa della pandemia: questa volta a farne le spese è stato Saints Row, l’atteso reboot della famosa serie di Volition.

Il lancio del nuovo capitolo, che avrebbe rappresentato un netto taglio con Saints Row IV e i suoi predecessori, era inizialmente previsto per febbraio 2022, ma i giocatori dovranno attendere qualche mese in più prima di poterlo provare con mano.

Nonostante il distacco con il passato, gli sviluppatori avevano però tranquillizzato i fan che non sarebbe stato affatto un capitolo meno tranquillo: gli appassionati potranno dunque aspettarsi la stessa follia di sempre.

Proprio quello di febbraio 2022 è inoltre un mese che non è passato inosservato ai videogiocatori, dato che in tale occasione usciranno davvero troppi videogiochi, incluso Elden Ring: la mossa potrebbe dunque consentire a Saints Row di avere maggiore spazio.

Gli sviluppatori hanno dunque svelato che la nuova data di lancio non è più il 25 febbraio 2022, ma che sarà necessario aspettare altri sei mesi: Saints Row sarà lanciato il 23 agosto 2022.

L’annuncio è arrivato direttamente tramite un post sull’account ufficiale Twitter dedicato alla serie (via IGN.com), dove gli autori hanno spiegato le motivazioni dietro il rinvio:

In risposta a chi ha suggerito che la reale motivazione potesse essere il lancio condiviso con Elden Ring, cosa che effettivamente avrebbe potuto mettere in seria difficoltà le vendite del titolo, l’account di Saints Row ha risposto ridendo e dicendo che loro in realtà «non vedevano l’ora di uscirci assieme» e augurando loro buona fortuna.

Haha no, we were very much looking forward to sharing our release day with Elden Ring and we wish them the best of luck.

