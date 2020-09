Sackboy: A Big Adventure: tra i bonus del gioco PS5 anche Sam Porter Bridges e Jin Sakai… formato Sackboy

Sackboy: A Big Adventure sarà uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 e, sebbene arrivi anche su PlayStation 4, sarà quindi uno dei titoli sotto i riflettori al momento del debutto della console next-gen di casa Sony.

A tal proposito, il designer director Ned Waterhouse di Sumo Digital ha voluto presentare il gioco agli appassionati attraverso un post su PlayStation Blog – al quale si affianca un video che mostra il gameplay in azione e che trovate di seguito.

Come spiegato dall’autore, «volevamo che ogni livello fosse unico e fosse una sorpresa continua. Così, in un livello vi troverete ad attraversare un passo di montagna su un treno in corsa, mentre magari nel successivo starete esplorando un tempio dimenticato». L’idea alla base è quella di offrire un’esperienza da avventura platform «che sia fantastica, tridimensionale e cooperativa».

Potrete, come nella tradizione di LittleBigPlanet, da cui vengono i Sackboy protagonisti, anche farvi affiancare da un amico durante le vostre avventure. E, come nel gioco originale, potrete sbizzarrirvi con l’outfit del vostro protagonista.

Ecco perché, non a caso, i bonus per le edizioni includono alcuni degli oltre 60 costumi previsti dal gioco, che in questo caso sono però da veri VIP. Sia con la Digital Deluxe Edition di Sackboy: A Big Adventure che con la Special Edition, delle quali trovate i dettagli di seguito, avrete infatti diritto ai costumi da Sackboy che richiamano i look di:

Connor da Detroit: Become Human

Deacon da Days Gone

Sam Porter Bridges da Death Stranding

Jin Sakai da Ghost of Tsushima

Mentre la Digital Deluxe è (ovviamente) solo digitale, la Special Edition è la sua controparte fisica e vi fa portare a casa anche il peluche-tigre del Sackboy!

La Special Edition di Sackboy: A Big Adventure

Vi ricordiamo che Sony, oltre ad aver garantito l’upgrade gratis a PS5 per chi dovesse comprare una copia PS4 del gioco, ha anche confermato che il prezzo di listino consigliato per l’edizione standard del gioco sarà di 69,99€ per il mercato europeo. L’uscita è fissata per il 19 novembre, lo stesso giorno del lancio di PlayStation 5.