Rune II, il publisher contro Bethesda: ci ha sabotati

Ragnarok, publisher del gioco ad ambientazione vichinga Rune II, ha deciso di avviare una procedura legale contro Bethesda Softworks e contro ZeniMax Media – di cui fa parte. L’accusa è che quest’ultima avrebbe sabotato il suo progetto e il suo team di sviluppo, per mettersi in una posizione di vantaggio e formare Roundhouse Studios.

I documenti legali, rivela GamesIndustry, si uniscono a quelli depositato nel 2019 e che invece coinvolgevano solo gli ex sviluppatori del team Human Head, che ha firmato proprio Rune II.

Rune II è un titolo per PC ambientato in epoca vichinga

Lo studio in questione è stato chiuso lo scorso novembre, subito dopo la pubblicazione del gioco, e Bethesda sarebbe rea di averne preso i membri per formare Roundhouse Studios. Secondo Ragnarok, questo studio è stato formato in sole due settimane, avvantaggiandosi della strumentazione di Human Head, che è stata portata via. Inoltre, secondo il publisher dei membri Human Head avrebbero condiviso il codice del gioco con Bethesda – compresi segreti commerciali sulle tecnologie di cui si serviva – prima della release. Il publisher stesso, invece, ne avrebbe avuto il codice solo a gennaio.

«In cattiva fede e in rottura dei termini contrattuali sulla riservatezza, Human Head ha segretamente fornito a Bethesda e ZeniMax Media delle chiavi che hanno permesso di giocare a una versione confidenziale e pre-release di Rune II» ha spiegato nei documenti legali Ragnarok. «Questo ha consentito a Bethesda e a ZeniMax di vedere loro stessi il rischio che Rune II poteva rappresentare per il loro franchise più famoso, The Elder Scrolls/Skyrim.»

Vedremo come procederà la causa legale e se arriveranno commenti ufficiali da Bethesda (e dalla sua nuova proprietaria, Microsoft) sulla questione.