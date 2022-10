RTX 4080 come Wii U: NVIDIA ne rinvia una per via del nome

Ricorderete quando, ormai nel 2012, Nintendo lanciò sul mercato la console Wii U: quest’ultima ebbe un’accoglienza tiepida – a dir poco – al punto che il suo ciclo vitale si interruppe già nel 2017, con il debutto di Nintendo Switch.

Tra i motivi di questo fallimento molti videro non tanto il concept, poiché Wii U era già un passo in direzione di Switch (la trovate su Amazon), con la sua soluzione “ibrida” favorita dal game pad “tablet” dotato di touchscreen, ma il nome.

Wii U faceva infatti pensare a una sorta di estensione, o di versione potenziata, della precedente Nintendo Wii – e a quel punto era diventato difficile comunicare ai consumatori che si trattava invece di qualcosa di completamente nuovo e di next-gen.

Uno dei motivi per cui Wii U non riuscì a imporsi fu il suo nome, che creava confusione

Il risultato fu che Wii U non riuscì a replicare il successo di Wii, nemmeno alla lontana. Non sorprende troppo, allora, che NVIDIA abbia annunciato in queste ore di aver deciso di annullare il lancio di una variante delle sue GPU 4080 (quella da 12 GB, nello specifico). Il motivo? Proprio il nome.

Come riportato dal blog ufficiale della compagnia, l’intenzione è quella di «cancellare il lancio» di questo prodotto, almeno per il momento, spiegando quanto segue:

«La RTX 4080 da 12 GB è una scheda grafica fantastica, ma non ha il nome giusto. Avere due GPU identificate in entrambi i casi dal nome 4080 crea confusione. Pertanto, stiamo premendo il tasto ‘non lanciare’ per quanto riguarda la 4080 da 12 GB. La RTX 4080 da 16 GB è fantastica e in linea per deliziare i giocatori di tutto il mondo dal 16 novembre».

Il punto, insomma, è che avere due modelli identificati in entrambi i casi dal nome 4080 era ritenuto poco saggio da NVIDIA, che per sua fortuna lo ha notato prima che il lancio fosse effettuato, correndo ai ripari.

Rimane da capire, ora, in che modo sarà modificato il nome della versione da 12 GB della GPU, che si è salvata in corner per evitare la famosa ingenuità che costò cara a Wii U. Anche perché, in questo caso, la RTX 4080 da 12 GB e quella da 16 GB sono parecchio diverse (dalla potenza al prezzo) e il rischio che i consumatori comprassero l’una magari cercando l’altra era molto plausibile.

Intanto, se volete approfondire la conoscenza con le nuove RTX, sul nostro sito gemello Tom’s Hardware potete trovare la ricchissima recensione dell’agguerrita RTX 4090.