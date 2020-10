Router, smartband ed accessori audio tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 27 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a router, smartband ed accessori audio, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Partiamo con gli auricolari umi By Amazon con driver quad, dispositivi equipaggiati con driver in grafene che rendono il suono cristallino e perfetto e sono 100 volte più resistenti dell’acciaio ed il 35% più leggeri rispetto ai driver con diaframmi tradizionali. Ogni auricolare è dotato di speaker dinamici HD HiFi doppi da 6 mm e subwoofer stereo da 8mm per darvi un suono dai bassi profondi.

La sua tecnologia di divisione delle frequenze audio invia i suoni a bassa frequenza agli altoparlanti da 8 mm e i suoni ad alta frequenza agli altoparlanti da 6 mm per fornire una qualità sonora eccezionale. La superficie lavorata, il design in-ear invisibile, i copri auricolare morbidi e la tecnologia True Wireless rendono questi auricolari belli, pratici e di alta qualità. I due auricolari possono essere usati da soli o in modalità multicanale, e ogni auricolare può essere collegato in modo indipendente. Sarà come avere due cuffiette indipendenti.

Solitamente gli auricolari umi By Amazon con driver quad vengono venduti a 39,99€, ma oggi potrete portarveli a casa a soli 22,49€, con il 44% di sconto.

Continuiamo con il modem router D-Link DSL-3788, soluzione Internet completa che vi consente di connettervi, condividere e godervi la vostra connessione grazie ad un singolo dispositivo, facile da configurare e gestire, ed il supporto fino allo standard VDSL2+ a 100Mb/s. Il sottosistema wireless con la tecnologia Wireless AC1200 Wave 2 offre velocità combinate fino a 1,2 Gb/s, in quanto il router opera allo stesso tempo sulle bande wireless 2,4 GHz e 5 GHz, usando la tecnologia dual-band e le due antenne contemporaneamente. Inoltre, grazie alla cifratura WPA/WPA2 e al doppio firewall attivo integrato (SPI e NAT), potrete avere la tranquillità di una rete affidabile per effettuare acquisti on-line e usare l’home banking in sicurezza.

Solitamente il modem router D-Link DSL-3788 viene proposto a 59,99€, ma oggi potrete acquistarlo a soli 49,35€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su router, smartband ed accessori audio

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon