Router D-Link DIR-882 in sconto del 38% su Amazon

Videogiocare online è diventato sempre più una costante, motivo per cui una connessione rapida – possibilmente in fibra ottica – è sempre cosa buona e giusta, per i gamer più esigenti. Tuttavia, la sola velocità di erogazione non basta: è importante anche assicurarsi un mode che sia in grado di tenere il passo con la vostra connessione, proponendo una scheda tecnica capace di farne rendere al meglio le performance. È il caso del modem D-Link DIR-882, che potete trovare ora con un corposo sconto su Amazon.

Questo router wi-fi Dual Band vanta una connessione da 1.733 Mbps su 5 GHz, ma supporta anche 800 Mbps su 2,4 GHz, venendo quindi incontro alle diverse esigenze. È inoltre dotato di una porta Gigabit WAN e di 4 porte LAN Gigabit, che consentono la connessione via cavo a un ottimo numero di dispositivi contemporaneamente – così da non rischiare di disperdere il segnale lungo la vostra casa, affidandovi unicamente al Wi-Fi. Tuttavia, anche a tal proposito D-Link DIR-882 ha un grande pregio: il router è dotato di tecnologia AC SmartBeam, che consente di rilevare i dispositivi collegati e di dirigere unicamente verso di loro le onde wireless per la trasmissione, in modo da avere il massimo della resa.

Un altro dei motivi per cui i gamer dovrebbero tenere d’occhio questo modem è il fatto che sia stato progettato per garantire esperienze di gioco online prive di lag. Venire uccisi in un gioco competitivo o perdere una partita perché i propri comandi arrivano in ritardo, o non si riesce a vedere in tempo reale cosa stiano facendo gli avversari, è sempre estremamente frustrante: grazie alla tecnologia Wave 2, il router D-Link DIR-882 può dialogare contemporaneamente con più utenti senza incappare in lag e rallentamenti, per il meglio delle esperienze multiplayer sulle vostre piattaforme di gioco preferite.

Grazie alla promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, potete acquistare il router risparmiando addirittura il 38% sul costo di listino: significa che lo pagherete 99,90€, anziché 159,99€ come normalmente previsto.

