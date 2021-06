Risparmia fino al 60% su smart TV, smartphone ed altri prodotti Tech su eBay!

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare smart TV, soundbar ed altri dispositivi per seguire al meglio i prossimi Europei di calcio usufruendo di sconti sino al 60%.

Tra gli oggetti più interessanti non possiamo certo non citare la smart TV Hisense 43A7340F, che potete portarvi a casa a soli 349€, rispetto ai 499€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 150€.

Si tratta di una televisione dal design moderno, dotata di un pannello da 43″ a risoluzione 4K con il supporto ai formati HDR, HDR10+ e HLG per una riproduzione perfetta dei colori. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms, quindi la televisione è ottima anche per giocare ai vostri videogiochi preferiti.

Per quanto riguarda la componente sonora, la smart TV Hisense 43A7340F supporta la tecnologia DTS Virtual: X, che identifica e separa il dialogo dai suoni di fondo, rendendo l’esperienza audio più coinvolgente che mai pur proveniente solo dalla coppia di speaker integrati.

Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, che consente di accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili