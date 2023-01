Risparmia fino a 300€ con questo coupon e rendi perfetta la tua casa!

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti per la vostra casa, tra cui videogiochi, console, smart TV, desktop, notebook, tablet e molto altro, consentendovi di risparmiare centinaia di euro! Infatti, grazie al codice CASA23, otterrete un ulteriore 10% di extra sconto anche sui prodotti già scontati!

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina: Codice: CASA23

Valore Coupon: 10%

Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max per utente: 3

Sconto max totale per utente: 300€

Spesa minima richiesta per utilizzo: 20€

Inizio: 23 gennaio 2023 ore 9:00

Fine: 19 febbraio 2023 ore 23:59

Coupon valido solo sulle categorie e venditori presenti in questa pagina. Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice CASA23 in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di tre volte per utente, potete usufruire di un ulteriore sconto del 10% fino a 300€ in varie categorie di prodotti. Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 19 febbraio e, per facilitarvi la scelta, vi abbiamo riportato il link diretto all’offerta in calce alla notizia.

Ad esempio, potete portarvi a casa Nintendo Switch OLED a soli 302,40€, rispetto agli usuali 349,99€ di listino, applicando il coupon CASA23. Nintendo Switch OLED propone, come suggerisce il nome, un display OLED rispetto a quello LCD della controparte standard. Con i suoi 7″, la console permette di godersi le immagini con una qualità assolutamente incomparabile rispetto alle sue sorelle minori.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.