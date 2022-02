Risparmia fino a 300 euro su eBay per la tua smart home grazie a questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti per la vostra smart home, tra cui smart TV, Notebook, accessori di rete, lampadine smart e molto altro consentendovi di risparmiare sino a 300€!

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina: Codice: SMARTHOME22

Valore Coupon: 10%

Spesa minima richiesta: 20€

Sconto Massimo ottenibile: 100€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 7 febbraio 2022 ore 9:00

Fine: 27 febbraio 2022 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per rinnovare la vostra abitazione rendendola più “smart”. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice SMARTHOME22 in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di tre volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 10% fino a 100€.

Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 27 febbraio e, per facilitarvi la scelta, di seguito vi abbiamo riportato i link diretti alle categorie che partecipano a questa iniziativa.

Ad esempio, potete portarvi a casa l’eccellente smart TV Samsung UE55AU7170UXZT Crystal a soli 449,08€, rispetto agli usuali 749,98€ di listino, applicando il coupon SMARTHOME22.

La smart TV Samsung UE55AU7170UXZT Crystal è dotata di uno splendido pannello da 55″ a risoluzione 4K in grado di riprodurre immagini nitide e cristalline, permettendovi di cogliere i minimi dettagli di ogni immagine, mentre la tecnologia Motion Xcelerator garantisce una compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonde dei contenuti. La smart TV Samsung UE55AU7170UXZT Crystal è equipaggiata con il potente processore Crystal 4K, il quale si occupa di ottimizzare in maniera intelligente immagine e audio per garantirvi un’esperienza di visione di altissimo livello.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

