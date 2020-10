Il rinvio di Destruction All-Stars pasticcia i pre-ordini dei bundle di PS5 da GameStop (in USA)

Il rinvio di Destruction All-Stars, annunciato nelle scorse ore da Sony, ha rotto un po’ le uova nel paniere di alcuni consumatori negli Stati Uniti, che avevano prenotato dalla catena GameStop il bundle di PS5 con incluso questo gioco di lancio. Gioco di lancio che, come sappiamo, slitta invece a febbraio e sarà anche incluso nell’abbonamento PlayStation Plus (in caso ne abbiate uno), a fronte dei 79,99€ di esborso che erano stati chiesti inizialmente quando era atteso per il day-one.

Destruction All-Stars arriverà su PS5 a febbraio

Il fatto che il gioco sia stato rinviato, infatti, ha portato i consumatori a ricevere comunicazione che sarebbe stata rinviata anche la consegna della loro console, essendo legata all’uscita del gioco. Diversi hanno segnalato di aver prenotato quel bundle perché era l’unico rimasto disponibile, mentre altri hanno contattato direttamente l’assistenza del rivenditore per capire.

Dopo un po’ di confusione, è emerso che a essere rinviata sarà solo la consegna del gioco – e non quella della console prenotata. Oltretutto, i consumatori potranno anche decidere di ricevere un voucher di $69,99 in sostituzione al gioco che avevano comprato nel bundle, e che invece arriverebbe solo a febbraio e potrebbero ottenere gratis su PlayStation Plus.

Questo il messaggio inviato da GameStop:

Grazie per la tua domanda, mi dispiace molto per la confusione creata dalla email. Lascia che ti dice che solo Destruction All-Stars è stato rinviato fino al prossimo anno. Non ti preoccupare, il resto dell’ordine sarà completato come promesso e lo avrai consegnato per il 12 novembre (giorno del day-one in USA, ndr).

Vi ricordiamo che il lancio di PlayStation 5 in Europa è fissato per il 19 novembre prossimo, mentre Destruction All-Stars esordirà nel mese di febbraio 2021. Per ogni dettaglio sulla console fate riferimento al nostro vademecum.