Returnal: le atmosfere e i misteri del gioco PS5 risaltano nel nuovo video

Mancano ormai poche settimane al debutto ufficiale di Returnal, prossimo videogioco in arrivo solo su PlayStation 5, e per aiutare i fan a ingannare l’attesa (o rendergliela più insopportabile, vedete voi), ecco che Sony ha pubblicato oggi un nuovo video dedicato al videogioco firmato da Housemarque. In quest’ultimo vediamo da vicino la protagonista, Selene, mentre si districa nelle atmosfere aliene dell’universo di gioco che la attende.

Vi proponiamo il video in embed di seguito, senza anticiparvi ulteriori dettagli in merito ai suoi contenuti.

Returnal sarà uno sparatutto in terza persona incentrato su uno scenario fantascientifico e con alcuni spunti da horror psicologico. Il gioco vi doterà di armi ad altissime tecnologia per capire come far uscire la protagonista dal loop temporale nel quale si è trovata incastrata. Ad attenderla al varco, però, ci sono abomini alieni di ogni sorta, tra i quali vi muoverete approfittando di DualSense – che secondo gli sviluppatori dovrebbe dare dei feedback davvero unici.

È stato anche confermato che il gioco approfitterà del Tempest Engine di PS5, con l’intenzione di offrire un’esperienza sonora di grande coinvolgimento, che possa farvi sentire davvero al centro degli scenari che esplorerete durante il viaggio.

Returnal, inizialmente atteso per il mese di marzo, è slittato al 30 aprile 2021, come annunciato da Sony qualche settimana fa, quando esordirà ufficialmente solo su PlayStation 5. In precedenza, Housemarque si era già fatta notare per aver lavorato con successo all’apprezzato Resogun, che aveva esordito nel 2013 e si era subito imposto con lo sbarco su PS4.