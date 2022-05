Resident Evil sta per tornare, ma non nel gioco che pensate voi

Dead by Daylight compie ben sei anni quest’anno: per festeggiare l’anniversario del gioco (oltre al traguardo dei 50 milioni di giocatori registrati), Behaviour Interactive ha organizzato un evento celebrativo che riguarda anche Resident Evil.

Il gioco multiplayer (che trovate anche su Amazon a prezzo interessante) non ha infatti mai smesso di proporre contenuti di un certo peso nel corso del mesi.

E se il titolo multigiocatore ufficiale dedicato a Resident Evil si sta facendo attendere, gli appassionati del gioco online possono ingannare l’attesa nel migliore dei modi.

Come riportato via Twitter, infatti, nel 2022 – così come nel corso del prossimo anno – Dead by Daylight riceverà tanti nuovi contenuti.

Tra le aggiunte esclusive, segnaliamo l’inclusione di nuovi killer, sopravvissuti ed oggetti cosmetici, oltre a mappe inediti e collaborazioni con altri franchise di un certo peso.

The Dredge, un killer in arrivo il 7 giugno con il capitolo 24 del gioco, farà il paio alla sopravvissuta Haddie Kaur oltre a una nuova mappa.

La vera chicca, però, è un’altra: Behaviour Interactive ha infatti annunciato anche l’arrivo di un nuovo capitolo creato in collaborazione con Resident Evil.

Denominato Project W, la prima partnership vedrà l’arrivo del Nemesis e di due sopravvissuti (Leon S. Kennedy e Jill Valentine), mentre il secondo dovrebbe includere Wesker come killer e Ada Wong come sopravvissuta.

Dead by Daylight: Resident Evil™: PROJECT W. New Chapter coming 2022. pic.twitter.com/P90M2zkqHb — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) May 17, 2022

Ovviamente, è attesa al varco anche una o più mappe dedicate alla città di Raccoon City, il tutto con un sistema di coda rapida per i sopravvissuti che garantirà un accesso più rapido ai vari match (cosa questa che renderà le partite ancora più interessanti).

