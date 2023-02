Resident Evil 4, scoperto il segreto per resistere alle uccisione istantanee dopo 17 anni

In attesa dell’attesissimo remake, alcuni fan hanno fatto una scoperta sorprendente per il capitolo originale di Resident Evil 4: sembra infatti che esista un modo per resistere alla famosa uccisione istantanea del Dr. Salvador — o di qualunque nemico che impugni una motosega.

Capcom aveva infatti previsto un modo per resistere alle kill con motosega, salvo poi essere rimosse dal gioco originale. O almeno, così si pensava: qualche giocatore è infatti riuscito a replicare tale animazione anche sulle edizioni rimasterizzate del quarto capitolo, riscoperto in vista del remake (potete prenotare l’Edizione Steelbook su Amazon).

Come riportato da GamesRadar+, sembra infatti che esclusivamente nelle edizioni rimasterizzate di Resident Evil 4 esistano infatti alcuni criteri molto specifici che possono permettere a Leon di sopravvivere a un attacco con la motosega, finora mai scoperti perché altamente improbabili.

Dopo 17 anni dal lancio originale, è stato infatti scoperto che Leon deve subire un attacco quando ha tutta la salute piena: non deve dunque aver subito alcun colpo. Inoltre, curiosamente, questa meccanica non sembra funzionare nelle prime edizioni del gioco su GameCube e PS2.

La meccanica segreta confermerebbe dunque l’intenzione di Capcom di dare a Leon una possibilità di salvarsi in determinate condizioni, anche se estremamente difficili da attivare: potete vedere il salvataggio in azione nel seguente video caricato da un fan.

La community ha dunque iniziato a indagare su come sia stato possibile che questo salvataggio non sia mai stato scoperto in 17 anni e come mai accada soltanto nelle edizioni rimasterizzate: la risposta sembrerebbe essere legata al frame rate del gioco.

Alcuni utenti hanno infatti segnalato che tali circostanze sarebbero replicabili tenendo conto non solo della salute massima di Leon, ma anche del frame rate: se Resident Evil 4 non gira a 60fps, l’uccisione resterebbe infatti istantanea.

L’ipotesi più comune sembrerebbe essere legata dunque a un bizzarro glitch: è possibile che l’animazione d’attacco si esaurisca prima del previsto a causa della velocità di gioco, portando così il gioco a risolvere il conflitto con la sequenza scartata in cui Leon ha una seconda possibilità.

Naturalmente, si tratta attualmente solo di una teoria non confermata, ma resta comunque un segreto molto interessante da scoprire a poche settimane di distanza dal lancio del Remake: vedremo se Capcom deciderà di implementare definitivamente o meno questa meccanica nel suo erede.

Curiosamente, il director ha recentemente ammesso che inizialmente non voleva neanche realizzarlo il remake, per la paura di riuscire a ricreare un gioco così amato per nuove generazioni.

Fortunatamente, lo sviluppo sembra essere andato nel migliore dei modi e ha permesso al titolo di risultare molto fedele all’originale in diversi aspettic, anche se una feature in particolare sarà assente, probabilmente per la gioia di molti fan.