Resident Evil 4 Remake VR è ufficiale e sarà gratis: ecco i primi dettagli

Capcom ha appena comunicato una notizia che farà piacere a tutti gli utenti intenzionati ad acquistare PlayStation VR 2: gli sviluppatori sono infatti ufficialmente al lavoro su una versione in realtà virtuale di Resident Evil 4 Remake, che sarà disponibile senza costi aggiuntivi.

Il publisher ha infatti svelato che tale modalità non sarà disponibile al lancio del remake (potete prenotare l’edizione Steelbook su Amazon), ma i lavori sono già iniziati per poterla rilasciare il prima possibile.

Il tutto sarà disponibile completamente gratis, a patto naturalmente di avere già acquistato il gioco originale: un’iniziativa simile a quanto già realizzato su Resident Evil Village o, per fare un paragone più recente, con la modalità VR di Gran Turismo 7.

Si tratta di una nuova iniziativa che intende promuovere il lancio di PlayStation VR 2, disponibile da oggi sul mercato e già celebrato anche dalla stessa Sony con tante nuove demo gratis disponibili da ora, giocabili ovviamente solo con il relativo visore.

Al momento Capcom ha soltanto annunciato l’avvio dei lavori per una specifica modalità in VR di Resident Evil 4 Remake, confermando però che sarà disponibile gratuitamente come DLC successivamente.

Se si tratterà di un’operazione simile a quanto già adottato con i precedenti due capitoli, è plausibile immaginare che sarà possibile giocare tutto il remake con la realtà virtuale: anche le campagne di Village e di RE7 erano fatti disponibili interamente con questo nuovo sistema di gioco.

Inoltre, occorre ricordare che proprio recentemente è già stata realizzata una versione in realtà virtuale di Resident Evil 4, esclusiva però per i visori Oculus Quest — ormai conosciuti come Meta Quest — e che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Ovviamente, è difficile sapere con certezza cosa aspettarsi e quando sarà disponibile, dato che lo sviluppo pare essere iniziato solo nelle scorse ore: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori dettagli sulla produzione.

Nel frattempo, in attesa dell’uscita del remake, i fan continuano a scoprire incredibili segreti nascosti nei giochi originali: grazie alle edizioni rimasterizzate è stato scoperto come sopravvivere alle celebri morti istantanee con la motosega, dopo ben 17 anni dal lancio originale.