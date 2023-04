Resident Evil 4 Remake, i fan sono “delusi” su un dettaglio del cane: «È inaccettabile»

Uno dei compagni più amati di tutta la campagna di Resident Evil 4 è indubbiamente un celebre cane in pericolo, presente anche nel remake e che i giocatori avranno la possibilità di salvare da morte certa.

Prima che venisse rilasciato ufficialmente il remake del quarto capitolo (che trovate su Amazon), molti fan temevano che tra le modifiche implementate sarebbe cambiato anche il suo destino: fortunatamente, i fan alla fine non avevano alcun motivo di preoccuparsi.

Come vi avevamo infatti raccontato nella nostra guida dedicata, Leon può ancora oggi salvare il nostro amico a quattro zampe, pronto a darci una mano più avanti durante una specifica boss battle. Ed è proprio per questo motivo che i fan sono rimasti “delusi” da come Capcom ha deciso di catalogare il nostro fedele compagno.

Game Rant segnala infatti le lamentele dei fan di Resident Evil 4 Remake, che analizzando nel dettaglio tutti i modelli utilizzati nel gioco hanno scoperto che il cane viene catalogato come un nemico: una descrizione definita «inaccettabile», dato che è ben lontana dalla realtà dei fatti.

Chi potrebbe mai considerarlo un nemico? A quanto pare, Capcom.

Anche “quel” cane viene infatti catalogato insieme agli altri storici boss del gioco, in una sezione che comunque include anche altri animali e che, evidentemente, è stata utilizzata dagli sviluppatori per inserirli tutti in modo generico.

Una giustificazione che comunque non soddisferebbe i fan più esigenti, che “pretendono” venga inserita una categoria speciale per indicare il suo vero status, come migliore amico che si possa immaginare all’interno di Resident Evil 4 Remake.

C’è però anche chi scherza sulla categoria stessa in cui è stato inserito: viene infatti sottolineato che il cane è sì un nemico, ma non è detto che sia un “nostro” nemico — un riferimento al fatto che, effettivamente, ci aiuterà durante una specifica boss battle.

Vedremo se gli sviluppatori sceglieranno di aggiustare il tiro nei prossimi aggiornamenti, anche se ci appare molto improbabile: in ogni caso, questa scoperta non fa altro che confermare quanto i fan siano rimasti affezionati al nostro amico a quattro zampe.

Ricordiamo che pochi giorni fa è arrivato uno degli aggiornamenti più attesi dai fan: è infatti diventata disponibile gratuitamente la modalità Mercenari, una delle feature più amate della serie. Tuttavia, l’update ha anche introdotto alcune microtransazioni, deludendo una buona parte della community.