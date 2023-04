Resident Evil 4 Remake, ma con Mario e Luigi, è davvero inquietante

Resident Evil 4 Remake è uscito da pochi giorni, sebbene a quanto pare i fan del titolo Capcom hanno già iniziato a sbizzarrirsi con le mod più disparate.

Il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) è stato rilasciato lo scorso mese di marzo, ma a quanto pare è già il momento di vedere i modder letteralmente scatenati.

Mentre qualche giocatore si è lasciato andare con mod “vietate ai minori”, ora è il turno di una nuova aggiunta tanto originale quanto inquietante.

Come riportato anche da Game Rant, un fan ha infatti deciso di sostituire Leon e Luis con i modelli di Mario e Luigi, direttamente da Super Mario Bros..

Non ci è voluto molto prima che i modder mettessero le mani sul remake di Resident Evil 4 e iniziassero a modificarlo nei modi più disparati. Difatti, una recente mod proveniente dall’utente “Supreme Leader” di Nexus Mods consente ai giocatori di vestire i panni di Mario.

La mod sostituisce Leon S. Kennedy con l’idraulico più famoso del mondo, mentre Luigi assume il ruolo di Luis. Altri commenti sulla pagina ufficiale hanno chiesto se sia possibile sostituire Ashley con la principessa Peach o se Bowser possa prendere il posto di Krauser. Staremo a vedere se i loro desideri verranno esauditi (com’è probabile che sia).

Se state facendo un pensierino alla mod di Mario e Luigi per RE4 Remake, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e scaricarla gratuitamente.

Restando in tema, un fan particolarmente appassionato di Resident Evil 4 ha deciso di ricrearne dal vivo le munizioni, in una maniera realmente sorprendente.

Ma non solo: i fan del gioco Capcom non sono affatto contenti dell’inclusione delle microtransazioni nel titolo, il tutto dopo l’arrivo del DLC Mercenari.

Infine, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo.»