Resident Evil 4 Remake “taglia” i QTE con il nuovo coltello: «non è più l’ultima risorsa»

Il remake di Resident Evil 4 intende offrire ai giocatori un’esperienza molto più dinamica e attiva rispetto al capitolo originale, dando così ai fan la possibilità di provare di persona tutte le abilità di sopravvivenza apprese da Leon.

Un cambiamento che si riflette in particolar modo anche nell’utilizzo del coltello: se anche nel capitolo originale poteva rivelarsi un’arma particolarmente efficace, nel remake del quarto episodio (che potete prenotare su Amazon) diventerà uno strumento indispensabile per la nostra avventura.

Come vi avevamo già raccontato nella nostra anteprima dedicata, il coltello è infatti diventato potenziabile e potrà essere utilizzato per difendersi da tutti gli attacchi avversari, modificando conseguentemente anche l’iconica battaglia contro Jack Krauser.

Ma come mai è stata presa questa decisione? In un’intervista rilasciata a Vice (via Kotaku), il director Yashuro Anpo ha voluto chiarire che l’intenzione era quella di evolvere l’arma per rendere i giocatori più partecipi all’azione, “tagliando” non solo i nemici ma anche i QTE del remake.

Di conseguenza, il coltello di Resident Evil 4 Remake «si è evoluto in qualcosa che non era più puramente un’ultima risorsa», come veniva trattato nel capitolo originale, ma di un’efficace arma per il nostro arsenale da utilizzare tutte le volte che lo riterremo opportuno.

Un cambiamento che riflette la voglia degli sviluppatori di modernizzare le meccaniche di gioco, rendendole allo stesso tempo familiari per i veterani: l’upgrade di questa utile arma consente infatti di aprire le strade a migliori possibilità di difesa, non limitandole più alla semplice pressione di un pulsante in tempi rapidi e frenando così gli ormai noti QTE.

Gli utenti potranno dunque guardarsi intorno con maggiore attenzione e programmare al meglio le proprie tattiche di difesa, che resteranno naturalmente ancora una volta fondamentali per garantire la vostra sopravvivenza.

Per anticipare l’imminente lancio del remake, gli sviluppatori hanno voluto lanciare un intrigante ARG “prequel” in cui gli utenti dovranno risolvere un paio di enigmi relativi al rapimento della figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America.

Vi ricordiamo che a breve scopriremo ulteriori novità legate proprio a Resident Evil 4 Remake e tanti altri giochi: è stato infatti annunciato il nuovo evento Capcom Spotlight, che potremo scoprire dalla serata di domani 9 marzo.