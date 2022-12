Remnant 2 avrà una rigiocabilità infinita, promettono gli autori

Sono tanti gli annunci che si sono seguiti durante i The Game Awards dello scorso venerdì e, tra questi, uno che potrebbe essere passato un po’ più in sordina in mezzo ai nomi altisonanti è senz’altro Remnant 2.

Il gioco, seguito dell’apprezzato Remnant from the Ashes che era arrivato nel 2019 (lo trovate su Amazon), promette di espandere la formula tutta azione e mostri sopra le righe del gioco originale, con la release che al momento è però misteriosa, dato che non abbiamo nemmeno una finestra di lancio.

Presentato con un primo trailer (potete vederlo di seguito), il gioco vuole farvi vestire i panni degli ultimi sopravvissuti tra gli umani, che devono vedersela con creature sovraumane in mondi che non sono per niente accoglienti.

Come apprendiamo dal sito ufficiale, Remnant 2 offrirà la possibilità di giocare da soli o in co-op e, anticipano gli sviluppatori, nelle situazioni più complicate affidarsi al gioco di squadra risulterà una carta senz’altro vincente.

Come spiegato da Gunfire Games:

«Un sistema di combattimento che unisce scontri ravvicinati e a distanza, strategia e azione frenetica, con avversari astuti e titanici scontri coi boss. Scegli armi ed equipaggiamento in base al bioma in cui ti trovi e agli scontri che ti attendono. Per battere i boss e ottenere le ricompense migliori, i giocatori di alto livello saranno spinti a fare squadra».

Sarà importante, quindi, differenziare le armi e l’equipaggiamento a seconda dello scenario in cui ci si trova.

Un altro aspetto interessante sottolineato dal team è che vuole dare agli appassionati una «rigiocabilità infinita».

A garantirla sarebbero le possibilità di avere ramificazioni, diversi potenziamenti, il crafting e il loot che è possibile ottenere, per cui per gli autori ogni run sarebbe diversa da quella che avete appena completato.

«Ogni partita sarà diversa dalla precedente, garantendoti ogni volta grandi sfide e soddisfazioni davanti ad avversità implacabili» spiegano gli sviluppatori. «I vari intrecci narrativi abbracceranno i molteplici mondi di gioco, incoraggiandoti a esplorarli e a visitarli più volte».

Certo, bisognerà verificare la cosa controller alla mano e siamo in attesa di scoprire quando potremo giocare Remnant 2 su PC (qui la pagina Steam, ma sarà anche su Epic), PS5 e Xbox Series X|S.