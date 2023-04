Redfall e i 60fps mancati, parla Schreier: «sembra che Bethesda voglia che il gioco fallisca»

Nelle scorse ore è stato confermato che Redfall non avrà la modalità performance su console, con la quale il titolo di Arkane potrebbe girare a 60fps, notizia che ha seriamente innervosito una fetta di giocatori.

Il nuovo sparatutto, che trovate su Amazon in preorder, dovrebbe essere una esperienza coinvolgente per tutti i giocatori, specie quelli che amano giocare in compagnia.

Dopo aver intervistato il team di sviluppo, che ci ha raccontato come sarà l’open world, l’endgame e i boss del titolo, le aspettative sono sicuramente salite, anche se non troppo.

E se la notizia dei 60fps mancati su console non aiuta senz’altro a migliorare le cose, sull’argomento è intervenuto anche il sempre bene informato Jason Schreier.

Il giornalista di Bloomberg ha infatti tirato in ballo i principali problemi del gioco, parlando di un progetto sicuramente interessante ma che rischia di venire oscurato da alcuni fattori piuttosto seri.

Schreier parla infatti di una campagna marketing davvero poco convincente oltre a una data di uscita davvero troppo vicina a quella di altri big di rilievo come Star Wars Jedi Survivor e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Poco sotto, il tweet del giornalista pubblicato sul suo profilo personale.

I think Redfall looks neat, but between this, the PR/marketing decisions, and the release date (four days after Star Wars and ten days before Zelda), sure seems like Bethesda wants it to fail https://t.co/nXCwNRCwvD

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 12, 2023