Redfall dice addio ai 60fps anche su Series X, i fan chiedono il rinvio

Nonostante sia una esclusiva Xbox (e PC), Redfall non avrà la modalità performance su console, con la quale il titolo di Arkane potrebbe girare a 60fps.

Il nuovo shooter del talentuoso team, che trovate su Amazon per… Xbox, dovrebbe essere una esperienza coinvolgente per tutti i giocatori.

Questo è quello che abbiamo appreso dall’intervista con il team di sviluppo, che ci ha raccontato come sarà l’open world, l’endgame e i boss del titolo.

E se Redfall già potrebbe avere delle difficoltà per il probabile scontro con Starfield, questa notizia non aiuta senz’altro a migliorare la sua immagine.

Il titolo di Arkane è una delle prime esclusive reali che sono arrivate con l’acquisizione di Bethesda, e pertanto ci si aspettava che potesse iniziare a far fare bella figura ad Xbox.

Tuttavia, come ha annunciato il team di sviluppo sui canali ufficiali, Redfall non sarà esattamente un prodigio tecnico.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

Redfall verrà lanciato su console Xbox solo con la modalità Qualità: quindi a 4K e 30fps su Xbox Series X, e 1440p e 30fps su Xbox Series S.

Arkane promette che la modalità Performance a 60fps verrà aggiunta tramite un aggiornamento in un secondo momento. Tuttavia questo non ha fatto piacere ai fan.

Numerosi fan hanno risposto facendo notare che giocare a uno sparatutto a 30fps non è proprio una situazione ideale, chiedendo che Redfall venga rinviato fino a che l’aggiornamento Performance non sarà pronto.

A first person shooter launching with 30fps in 2023 is insane. Along with it being always-online and having host-only progression. Delay the game. Get it right. — Brett Medlock (@brettnll) April 12, 2023

Questa situazione non dovrebbe verificarsi ovviamente su PC, dove Redfall teoricamente sarà in grado di sprigionare tutta la sua piena potenza. Tuttavia è davvero surreale che Arkane non sia riuscita a tirare fuori il meglio da Xbox Series X.

Uno smacco ulteriore perché, a quanto pare, il titolo era stato strappato anche di mano a PlayStation 5 nei meandri dell’acquisizione di Bethesda.

A proposito di passaggi di casacche, per così dire, oggi una ex-esclusiva PS5 è disponibile invece anche su Xbox Game Pass.