Redfall verrà oscurato da Starfield? Arkane non ha dubbi

Redfall e Starfield sembrano non avere niente in comunque, ma Arkane e Bethesda hanno una storia molto lunga che avrà un nuovo episodio in occasione dell’uscita dei due titoli.

Entrambi prodotti da Bethesda in ogni caso, come l’immortale Skyrim (che trovate su Amazon) che rappresenta forse il titolo più iconico del publisher.

Redfall, che abbiamo provato di recente e che vi abbiamo raccontato in un nostro approfondimento, è sempre molto atteso come ogni titoli di Arkane.

Titolo che è diventato un’esclusiva Xbox dopo l’acquisizione di Bethesda da parte del colosso di Redmond, come ha spiegato lo sviluppatore di recente.

A quanto pare più volte Arkane e i giochi Bethesda si sono scontrati nello stesso anno e, come riporta PCGamesN, anche quest’anno dovranno ritrovarsi a contatto.

Ne ha parlato il direttore di Arkane Austin, Harvey Smith, spiegando il rapporto turbolento che hanno i due studi, che si verificherà ancora con Redfall e Starfield.

Smith, ironicamente, afferma:

«Adoro la squadra di Starfield e quanto sono grandi, e hanno realizzato alcuni dei giochi di maggior successo al mondo, ma sono stato con Arkane per quindici anni. Ho passato tutto in questo progetto: una pandemia globale, un enorme sconvolgimento sociale, il fottuto Trump, l’insurrezione, molteplici tempeste di ghiaccio che hanno bloccato le infrastrutture della città, assassini di calabroni, la morte del nostro amato presidente e fondatore Ron Altman, l’acquisizione da parte di Microsoft: ho passato tutto. Quando guardi cosa ha superato il team Redfall, è sbalorditivo.»

Effettivamente la storia di Arkane è già molto lunga nonostante sembri meno prolifica, e più volte si è dovuta scontrare con Bethesda, tra cui proprio con Skyrim.

Sempre dal racconto di Smith:

«Sono passati quindici anni e si potrebbe dire per tutto quel tempo che sono stato all’ombra di Bethesda Game Studios. Pubblichiamo un grande gioco come Dishonored, rilasciano il fottuto Skyrim, è la cosa più importante della storia. Abbiamo pubblicato Dishonored 2, il miglior gioco che abbia mai realizzato, e fanno qualcosa di enorme in Fallout. Siamo molto orgogliosi di ciò che facciamo e siamo molto orgogliosi del team. Adoro essere nella stessa compagnia con id Software, Shinji Mikami e Todd Howard, è forte a tutto tondo e impariamo da loro.»

La storia si ripete ancora una volta con Starfield, che uscirà nello stesso anno di Redfall e dovrà competere per l’attenzione del pubblico.

Quindi, Redfall verrà oscurato da Starfield? Il commento di Smith:

«È del tutto positivo per me: toglie molta pressione, ad essere onesti. Arkane è spesso lo sfavorito perdente, siamo più piccoli della maggior parte delle squadre. Sarebbe terribile sentirsi male per questo, come “oh, sono in un’azienda con un gruppo di altre squadre forti che fanno giochi diversi”. Per noi, è un punto di forza.»

Vedremo cosa succederà tra qualche mese, quindi, da maggio con l’uscita di Redfall (che forse poteva comunque un gioco PlayStation 5) e Starfield a settembre, che promette grandi cose.