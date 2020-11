Red Dead Redemption, il remake PS5 che circola in rete è un fake

Ha rapidamente fatto il giro della rete il rumor di una possibile collection di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 rifatti per PS5 e Xbox Series X.

Il rumor, che non abbiamo pubblicato prima dal momento che proveniva da una fonte inattendibile, si è rivelato abbastanza in fretta un fake.

Red Dead Redemption The Outlaws Collection listing has leaked on Amazon, and it includes RDR Remastered an enhanced version of RDR2. pic.twitter.com/IcGolF5avv

— Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) November 21, 2020