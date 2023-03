Red Dead Redemption 2 ora ha il suo nuovo videogioco-parodia

I giochi famosi sono costretti a sorbirsi tante parodie, e Red Dead Redemption 2 ora ha il suo videogioco che lo omaggia, per così dire.

Il capolavoro di Rockstar Games, che trovate sempre su Amazon, è stato d’altronde uno dei titoli più importanti dell’ultima generazione.

Tanto che è stato citato addirittura all’interno di The Last of Us, la serie HBO che è stata a sua volta una dei momenti pop più importanti dell’anno.

E mentre Red Dead Redemption 2 continua negli anni a raccogliere record su record, il mondo dei videogiochi continua ad omaggiarlo.

Si tratta di Cowboys and Rustlers che, come riporta IGN US, non è un caso che omaggi proprio Red Dead Redemption 2.

Gli autori sono infatti gli stessi di Rustler (Grand Theft Horse), di cui trovate la nostra recensione sul sito, che a sua volta era una parodia del classico Grand Theft Auto 2 con tanto di visuale dall’alto.

Cowboys and Rustlers promette “un’amicizia unica tra un uomo e un cavallo” e la descrizione aggiunge che “aiuterai il tuo migliore amico – un cavallo cinico di nome Theodore – a scrivere il suo romanzo rivoluzionario e goderti la reciproca compagnia mentre crei il caos tutt’intorno”.

Non sappiamo cos’altro aggiungere a questa descrizione epica se non che il titolo è già su Steam e potete metterlo in wishlist già da ora.

Gli sviluppatori promettono anche che sarà possibile rapinare banche, imbrogliare a poker per guadagnare soldi, correre con le diligenze e provare a catturare chiunque con un lazo, che è ciò che ci possiamo aspettare da una parodia di Red Dead Redemption 2.

Nel frattempo, i fan di Red Dead Redempion 2 hanno cominciato a chiedere, quasi da subito probabilmente, una serie TV di qualità ispirata al gioco, come il The Last of Us di HBO.

Il suo cugino urbano è stato di recente, invece, protagonista di un nuovo leak con immagini di GTA 6.