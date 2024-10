Undisputed | Recensione - La grande boxe

Undisputed è il primo – dopo davvero tanto tempo – gioco di boxe in grado di offrire un comparto tecnico realistico, ma anche una buona dose di coinvolgimento e un gran numero di pugili ufficiali. Sin dalle prime fasi del suo sviluppo, abbiamo notato una cura dei dettagli e una passione tipica di coloro che amano gli sport da combattimento.

Il titolo ha portato con sé una buona dose di realismo, ma anche di autenticità. All’interno del gioco sono presenti più di sessanta tipologie di pugni, tattiche di difesa, ma anche cambi guardia e movimenti dei piedi.

Insomma, fin dal primo momento Undisputed si è certamente distinto in maniera più che positiva nelle sue fasi iniziali, ma sarà stato davvero in grado di darci quello che aspettavamo ora che siamo arrivati alla release finale?

Dalle fasi iniziali a oggi: giocare Undisputed

Possiamo dire di aver seguito lo sviluppo di Undisputed fin dalle sue fasi iniziali; il titolo, infatti, è uscito in versione Early Access più di un anno fa e noi ne avevamo avuto un assaggio nella sua versione per PC, di cui vi avevamo dato conto sulle nostre pagine analizzandola per filo e per segno. Dopo il suo lancio, non abbiamo smesso di giocarci e non vedevamo l’ora di vedere Undisputed sbarcare nella sua release finale, che abbiamo provato invece su PlayStation 5.

Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, Undisputed è un videogioco dedicato alla boxe, il primo dopo tanti anni a offrire un’esperienza realistica votata al coinvolgimento. Il titolo vanta un roster di pugili con licenza decisamente ampio, uno dei più grandi della storia: ci sono più di 70 atleti, tra passato e presente. Parliamo di vere e proprie leggende di questo sport, come Canelo Álvarez, Tyson Fury, Roy Jones Jr., Katie Taylor e Claressa Shields.

Offre anche una grande varietà a livello di tecniche e stili di combattimento, oltre che un buon sistema di movimento sulle gambe. Ogni pugile presenta a tutti gli effetti il proprio stile e le caratteristiche che lo hanno reso unico sul ring.

Se però vi state solo avvicinando all'arte della boxe, niente paura: per quanto abbiamo testato, Undisputed si presta bene anche per gli utenti alle prime armi che potranno, fin da subito, godere di un ottimo tutorial, completo e dinamico, in grado di offrire una buona base per la conoscenza delle meccaniche di gioco fondamentali.

Undisputed è accessibile ai neofiti e risulterà coinvolgente e appassionante per i veterani dei guantoni.

Gli amanti della boxe più rodati, invece, lo troveranno di sicuro. Da amante delle arti marziali e degli sport da combattimento, non posso che elogiare gli sforzi del team di sviluppo che è riuscito a cogliere moltissimi dettagli e particolari degli atleti sul ring.

Il gioco ci aveva già convinto nelle sue fasi iniziali, ma ci aspettavamo alcuni cambiamenti e migliorie per il lancio finale: cosa è effettivamente cambiato dalla sua versione precedente a oggi?

Per prima cosa, troviamo un miglioramento a livello di bilanciamento del gioco, dove sono state migliorate alcune caratteristiche a livello di gameplay che hanno reso l'esperienza di gameplay molto più bilanciata. Per esempio, resistenza, danno, rigenerazione della salute, blocco e portata dei pugni hanno subito delle modifiche che hanno reso migliori gli incontri con l’IA.

Sono stati rimossi i pugni “indeboliti”, per lasciare spazio a un miglior sistema di affaticamento del braccio. Inoltre, è stato rimosso il clinch poiché non riusciva a soddisfare le aspettative della community. È stato anche risolto il problema per cui "inginocchiarsi" nei round precedenti ora non influenza più la regola dei tre atterramenti.

Lo stesso tutorial iniziale, adesso, risulta decisamente più efficace e permette anche ai giocatori nuovi di imparare molto più rapidamente ciò che è necessario per combattere sul ring, rispetto ai test che avevamo svolto al lancio dell'accesso anticipato.

Abbiamo osservato anche alcuni cambiamenti sul sistema di creazione del personaggio: finalmente sarà possibile regolare il tono muscolare e creare istantaneamente un pugile casuale. Si aggiungono anche alcuni preset da cui partire per la creazione del proprio atleta.

Il sistema di realizzazione del proprio alter ego è sicuramente completo e ci permette di creare personaggi molto variegati. Non possiamo lamentarci, poiché in generale le regolazioni e le possibilità sono davvero ampie. Personalmente, cambierei il sistema di creaazione dei tatuaggi che potrebbe essere decisamente migliorato, ma è decisamente un mio eccesso di pignoleria.

In generale, invece, notiamo una serie di miglioramenti sulla fluidità, il frame rate e la stabilità, almeno sulla versione PlayStation 5.

Ci dispiace, invece, che non siano stati introdotti gli allenamenti tra un match e l’altro – o meglio, gli allenamenti esistono, ma rimangono un semplice tasto da schiacciare. Ci sarebbe piaciuto moltissimo poter usare il nostro personaggio per colpire il sacco o saltare la corda, come peraltro si faceva in alcuni gloriosi titoli pugilistici passati.

Avrebbe reso il gioco completo al 100%, dandogli un tocco più moderno, un po’ come in NBA. Certo, non ci aspettavamo di avere una City e una Carriera come quella, ma avrebbe sicuramente catturato di più poter disporre di qualche contenuto extra.

Naturalmente, il titolo è solo al lancio 1.0 e nulla vieterà gli sviluppatori di uscire con un secondo capitolo ancora più completo. Intanto, il team ha già dichiarato di avere in mente una serie di DLC gratuiti per continuare a supportare ancora il gioco, quindi i progetti sono sicuramente a lungo termine.

Le modalità per diventare #1 sul ring

Dopo aver dato uno sguardo ai cambiamenti rispetto alla Early Access, è bene, però, dare una visione d'insieme dei contenuti anche per coloro che non hanno mai visto o sentito parlare di Undisputed.

Per quel che riguarda il lato contenutistico, il titolo offre differenti modalità di gioco per soddisfare un po’ le diverse esigenze. Tanto per iniziare, gli utenti si troveranno davanti a un tutorial introduttivo, che è anche possibile saltare, all’interno del quale inizieremo a prendere dimestichezza con le tecniche di base. Impareremo a sferrare jab, diretti, ganci, ma non solo: avremo modo di capire come muoverci sul ring, come pararci e come schivare i colpi.

Una volta completato il tutorial, potremo addentrarci nelle varie sezioni di gioco. Per iniziare, sarà possibile effettuare un match veloce, semplicemente selezionando un atleta a nostra scelta, il ring, il numero di round e le regole prima di iniziare lo scontro. È una modalità perfetta per chi ha poco tempo, ma vuole comunque intrattenersi con dell’ottimo pugilato. Ci permette di vedere dei veri atleti sul ring, oltre che fare pratica con pugni e tecniche varie.

Abbiamo accennato che il roster presenta tantissimi pugili, come Muhammed Ali, Tyson Fury, Canelo Alvarez, Larry Holmes, Rocky Marciano, Scott Quigg e davvero molti altri. Oltre agli atleti maschili, sono presenti anche alcune pugili donne, come Katie Taylor, Franchon Crews-Dezurn e Heather Hardy.

Oltre ai match rapidi, sarà possibile iniziare una vera e propria carriera di pugile come dilettante, scendono sul ring match dopo match e dimostrando di essere il più grande pugile di tutti i tempi. Qui potremo creare il nostro atleta completamente da zero, dando vita a un vero e proprio alter ego virtuale. Scegliremo viso, occhi, barba, colore dei guantoni e stile di combattimento.

Oltre a selezionare la difficoltà, sceglieremo anche i nostri accompagnatori in questo viaggio, come allenatori, manager, cutmen. Man mano che collezioneremo vittorie, scaleremo le classifiche e diventeremo i numeri uno. Prima di ogni incontro ci potremo preparare con allenamenti vari che aumenteranno le nostre statistiche e ci porteranno sempre più vicini alla vittoria.

Per terminare, ci sono infine i Prize Fight, ovvero degli incontri soggetti a rotazione e limitati nel tempo, con un proprio sistema di punteggio. Ogni combattimento a premi ha un set unico di condizioni a contorno, per esempio, ci saranno alcuni combattenti specifici da utilizzare. E abbiamo apprezzato anche la presenza di una modalità online in cui sfidare amici e avversari di tutto il mondo.