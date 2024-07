Trust GXT 866 Torix | Recensione - La meccanica per tutti

Da amante delle meccaniche, mi hanno incuriosito la qualità costruttiva – ha un telaio in metallo ma è molto leggera – e la presenza degli switch lineari su pulsanti low profile (ossia con profili più bassi di quelli abituali), che di solito garantiscono un'esperienza di digitazione più agile e meno faticosa. È anche questo il caso.

Advertisement

Vediamo tutto quello che c'è da sapere nella recensione completa.

Trust GXT 866 Torix: le specifiche

Tra le specifiche della tastiera, sottolineiamo:

Tipo di tastiera: full-size a profilo ribassato

full-size a profilo ribassato Tipo di switch : meccanici lineari

: meccanici lineari Numero pulsanti : 104

: 104 Retroilluminazione RGB : sì

: sì Tastierino numerico : sì

: sì Macro : sì

: sì Tasti multimediali : 12

: 12 Tasti funzione : sì

: sì Forza di attuazione : 30 grammi

: 30 grammi Peso : 826 grammi

: 826 grammi Dimensioni : 136 x 440 x 33

: 136 x 440 x 33 Software di personalizzazione : sì (solo su Windows)

: sì (solo su Windows) Memoria interna : sì

: sì Poggiapolsi incluso : no

: no Connessione : cablata (USB-C a USB-A)

: cablata (USB-C a USB-A) Compatibilità: Windows, PS5, Xbox Series X|S, Mac (funziona, ma niente software di personalizzazione su Mac)

Cosa c'è nella scatola

All'interno della scatola, realizzata con materiali riciclabili per proseguire la buona tradizione di Trust, è possibile trovare:

1 x tastiera

1 x cavo USB-C da 180cm

Manuale d'istruzioni.

Qualità costruttiva: a tu per tu con la tastiera

Nonostante la tastiera risulti piuttosto leggera e agile da spostare, la qualità costruttiva è molto buona e mi ha fatto un'ottima impressione. Il corpo è realizzato con una piastra in alluminio, nella quale sono innestati gli switch. Il fatto che sia strutturata come una low profile significa che i pulsanti sono meno alti rispetto a quelli abituali, il che ne rende la corsa più rapida.

Sui tasti F sono anche presenti delle funzionalità aggiuntive molto pratiche, anche se la mia preferita rimane la manopola fisica per regolare il volume, in alto a destra sulla tastiera, che ricorda quelle degli stereo – e che funziona perfettamente su Windows. Regola il volume anche su Mac ma non in modo preciso, casomai steste provando di testare la Torix anche sul vostro computer Apple.

Apprezzabile il fatto che il cavo sia rimovibile, il che vi permette di spostare rapidamente la tastiera tra diverse postazioni e, sfruttando lo standard USB-C, di utilizzare anche cavi diversi da quello incluso. Per farvi un esempio, ho usato un cavo collegato al mio Mac Mini per testarla lì, quello della tastiera precedente sul desktop con Windows e quello con cui di solito ricarico i controller su console.

Nel design si sente un po' la mancanza di soluzioni per l'ergonomia, come un poggiapolsi, ma è apprezzabile la presenza di due piedini sul retro della scocca, che permettono di alzare la tastiera per una digitazione più comoda. Sono anche presenti dei cuscinetti gommati anti-scivolo, che rendono la Torix molto stabile e ferma nella vostra scrivania di gioco.

Il feeling del materiale dei tasti è piacevole e non ci sono affatto scricchiolii o sensazioni di parti poco "ferme" che a volte hanno alcune tastiere proposte a prezzi convenienti.

Digitazione piacevole e soddisfacente

Nonostante sia un utente molto esigente, quando si tratta di tastiere meccaniche, sono rimasta sorpresa dall'esperienza di digitazione della Trust GXT 866 Torix. Utilizzo soprattutto tastiere con switch blu o marroni – ossia quelli che danno anche una risposta tattile più o meno forte alla pressione – ma gli switch Huano lineari proposti da questa tastiera si comportano molto bene e rendono la digitazione in-game (ma anche al lavoro) piacevole e per niente faticosa.

Danno anche una piccola risposta sonora (non immaginateli come switch completamente silenziosi, perché non lo sono), ma senza che diventi mai fastidiosa: anzi, è molto soddisfacente, più soddisfacente di altre tastiere lineari che ho provato e che costavano il doppio di questa. Giocando o lavorando in una stanza con altre persone, nessuno si è mai lamentato per il rumore, come invece a volte accade quando uso la mia vecchia tastiera con switch blu.

Grazie anche alla presenza del N-Key Rollover, la digitazione è precisa e non ci sono input che si perderanno nella digitazione. Anche in-game, il fatto che la forza di attuazione richiesta sia molto bassa permette di avere subito una risposta dal gioco – a volte perfino troppo, perché anche solo sfiorare un pulsante potrebbe attivarlo e mandare l'ordine al gioco. Ricordatevelo, la prossima volta che non volevate uccidere il tizio che era davanti a voi all'ingresso del GP di Miami in Hitman 2...

L'esperienza di gioco è quindi piuttosto precisa e i tasti sono sensibili. Anche in questo caso, segnalo per completezza che invece ci può essere qualche inciampo se doveste decidere di adattare la Torix anche a qualche sessione di lavoro su Mac (per il quale però non è concepita, né viene commercializzata come compatibile), dove può capitare che qualche pulsante non dia sempre la risposta sperata, inviando l'input due volte anziché una sola. Su Windows e su console, invece, nessun tipo di inconveniente.

La tastiera è plug-and-play e pronta da subito all'uso appena collegate il pulsante, ma è possibile (e consigliabile, su Windows) installare un software che permette di personalizzarne diversi aspetti, come lo stile della retroilluminazione RGB o la creazione di macro e scorciatoie. Molto comodo e sfizioso per chi vuole dare un look preciso alla sua scrivania, anche se la UI del software Trust – simile a quella delle altre periferiche testate in passato – avrebbe bisogno di una rinfrescata, per renderla più accattivante e più in linea con la qualità di queste nuove proposte per il gaming.