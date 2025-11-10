La nuova edizione de Il gene del talento e i miei adorabili meme non è un libro per tutti, e forse non vuole esserlo. È una lente d’ingrandimento sulla mente di un autore che vive di contaminazioni e ne fa la propria religione. Per chi conosce e ama Hideo Kojima, rappresenta una chiave per comprendere la sua poetica, il suo modo di pensare e di costruire mondi. Per chi invece si avvicina per la prima volta al suo universo, può essere un’esperienza spiazzante, ma anche rivelatrice. In un’epoca dominata dalla superficialità dei contenuti usa e getta, questo saggio invita a un gesto radicale: fermarsi, ricordare, riflettere. Perché se è vero che siamo ciò che condividiamo, allora i nostri “meme” (come quelli di Kojima) raccontano chi siamo più di qualsiasi biografia ufficiale.

Il gene del talento e i miei adorabili meme – Nuova edizione è un libro che non si legge: si attraversa come un sogno lucido, o come una di quelle cutscene interminabili e bellissime che solo Hideo Kojima potrebbe scrivere. Il saggio si apre al lettore come una mappa mentale di un autore che vive costantemente tra realtà e finzione, tra schermo e carne, tra gioco e riflessione.

È un’opera che si muove su più livelli (autobiografia, teoria culturale, confessione artistica) e che riesce, come poche altre, a restituire l’essenza di un uomo che ha sempre rifiutato di essere soltanto un game designer. Kojima qui si mette a nudo, e lo fa nel modo più disarmante possibile: parlando non di sé in prima persona, ma attraverso ciò che lo ha formato. I suoi meme, appunto.

La parola “meme” nel titolo non è usata nel senso che oggi, frettolosamente, le attribuiamo. Non ha nulla a che vedere con la viralità effimera dei social o con le immagini di gatti che dominano i feed di Internet. Kojima recupera il concetto originario di meme teorizzato da Richard Dawkins: un’unità culturale, un frammento di conoscenza, un’idea che si diffonde da mente a mente come un gene si trasmette da corpo a corpo.

E allora i “miei adorabili meme” di Kojima non sono altro che le idee, i ricordi, le immagini e le emozioni che l’autore ha assorbito in una vita trascorsa a osservare, archiviare e reinterpretare il mondo. È la sua biologia creativa, la sua genesi personale. Da 2001: Odissea nello spazio ai film di David Lynch, dagli anime che guardava da bambino ai romanzi di fantascienza che lo hanno formato, tutto diventa materiale genetico della sua arte.

I meme di Kojima

La nuova edizione italiana de Il gene del talento e i miei adorabili meme (finalmente di nuovo disponibile dopo anni di assenza grazie a J-POP Manga) arriva in un momento storico in cui la cultura pop è diventata il nostro linguaggio madre. Non si tratta più di un sottofondo, ma di una grammatica universale che struttura le nostre esperienze.

E Kojima lo sa benissimo. Ogni capitolo del libro è una riflessione su come le opere che amiamo (film, libri, musica, videogiochi) ci plasmino e ci connettano agli altri, proprio attraverso quei “meme” condivisi. Guardare Blade Runner o ascoltare Heroes di David Bowie, per Kojima, non è mai un atto passivo: è una forma di dialogo interiore, un modo per assimilare un frammento di mondo e restituirlo poi sotto altra forma, magari dentro una boss fight, una colonna sonora, un monologo apparentemente assurdo ma in realtà densissimo di senso.

È questo che rende il libro tanto affascinante quanto spiazzante. Kojima non spiega come creare un capolavoro videoludico. Non ci offre una formula per il talento, non ci svela i segreti di Metal Gear Solid o Death Stranding. Ci racconta, piuttosto, come ha imparato a guardare.

Come la solitudine della sua infanzia, trascorsa tra cinema e manga, sia diventata un terreno fertile per la sua immaginazione. Come la morte precoce del padre lo abbia spinto a cercare rifugio in altri mondi, trasformando l’isolamento in creatività. Il “gene del talento”, per lui, non è un dono divino, ma una tensione costante verso il significato. È la capacità di trasformare la perdita in linguaggio, la malinconia in connessione.

Il cuore del libro pulsa proprio in questa idea: la cultura come rete di legami invisibili. Kojima racconta di come certi film lo abbiano accompagnato per tutta la vita, e di come tornare su di essi, anni dopo, significhi ritrovare se stessi. Il suo amore viscerale per 2001: Odissea nello spazio diventa una metafora della creazione: la scena del monolito, la nascita dell’intelligenza, la trasformazione dell’uomo in qualcos’altro.

Per Kojima, quel film non è solo un punto di riferimento estetico, ma un codice genetico che informa tutto il suo lavoro. Come Kubrick, anche lui si interroga sul destino dell’uomo davanti alla tecnologia, sulla possibilità di un contatto autentico in un mondo sempre più mediato dalle macchine. E, come Kubrick, non offre risposte, ma visioni.

In questo senso, Il gene del talento e i miei adorabili meme è anche una dichiarazione di poetica. Kojima si riconosce come prodotto del suo tempo, ma non lo subisce. Sa che viviamo in un’epoca in cui tutto è frammentato, in cui i linguaggi si mescolano fino a perdersi, ma sceglie di vedere in questo caos una forma di bellezza.

“Il mondo è pieno di meme che aspettano solo di essere trovati”, scrive, e in questa frase si concentra tutta la sua filosofia creativa. Ogni ispirazione, ogni incontro, ogni frammento di cultura può diventare il seme di una nuova idea. L’importante è non smettere di cercare, di osservare, di collegare. In un mondo in cui tutto è stato detto, ciò che conta è il modo in cui si mettono insieme i pezzi.

Non è un caso che Kojima parli di “laboratorio” più volte nel libro. Il suo modo di vivere la creatività è quasi scientifico: accumulare materiali, sperimentare, fallire, riprovare. Ed è proprio in questo approccio che risiede il fascino del testo. Lungi dall’essere un’autobiografia classica, la raccolta di saggi e ricordi si presenta come un mosaico di riflessioni sul senso stesso dell’arte e della comunicazione.

Kojima ci racconta come ha imparato a guardare.

Il tono è spesso, quasi diaristico, ma non privo di ironia e lucidità. Kojima è consapevole del proprio status di “genio visionario” (definizione che gli pesa quanto lo diverte) e gioca con esso, smontandolo dall’interno. Perché il vero genio, suggerisce, è colui che resta spettatore del mondo, nonostante ne faccia parte.

La nuova edizione guadagna valore anche per il suo tempismo. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale genera immagini, testi e musica su richiesta, Kojima torna a ricordarci cosa significa davvero “creare”. Il talento, nel suo senso più profondo, non è mai automatizzabile.

È una combinazione di curiosità, dolore, memoria e desiderio. È il gene che ci spinge a comunicare, a costruire legami attraverso i nostri “meme” personali, nella speranza che qualcuno, dall’altra parte, li riconosca e li faccia propri. La cultura, ci dice Kojima, non è un archivio statico, ma un organismo vivente che cresce ogni volta che due menti si incontrano.

Il gene del talento e i miei adorabili meme è quindi molto più di un saggio per appassionati di videogiochi. È un manifesto sulla creatività nell’era della condivisione compulsiva. È un atto d’amore verso i film, i libri e la musica che ci salvano senza che ce ne accorgiamo.

Ed è anche un invito a tornare a essere “curatori” del nostro immaginario, invece di consumatori distratti. Kojima ci dice che ogni volta che scegliamo un libro, un film o una playlist, stiamo riscrivendo il nostro DNA culturale. E che in quella scelta c’è una libertà enorme, la stessa che lui ha sempre cercato nei suoi giochi: la libertà di essere parte di una rete di significati che si evolve con noi.

Cosa resta dopo la lettura del libro?

Alla fine della lettura, resta la sensazione di aver dialogato con un artista che ha fatto della contaminazione la propria religione. Kojima non predica, non spiega: condivide. Ci mostra i suoi “adorabili meme” (i frammenti del suo passato, le ossessioni e le ispirazioni) e ci invita a riconoscere i nostri. In un mondo che corre verso l’omologazione culturale, questo libro è un piccolo atto di resistenza. Un promemoria che la creatività non nasce dal vuoto, ma da un costante dialogo con tutto ciò che ci ha preceduti. Ed è forse questo il vero “gene del talento”: la capacità di ricordare, di riconoscere, di trasformare.

Se siete disposti a lasciarvi trascinare nella mente di un autore che vive di connessioni, Il gene del talento e i miei adorabili meme vi offrirà un’esperienza rara: la possibilità di capire non solo come pensa Kojima, ma come pensa il pensiero stesso nell’era digitale. Un viaggio vertiginoso, poetico, a tratti malinconico, che conferma ciò che molti sospettavano da tempo: che Hideo Kojima non è solo un creatore di mondi, ma uno di quei pochi artisti capaci di guardarci dentro mentre noi, distratti, continuiamo a guardare lo schermo.