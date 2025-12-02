Hideo Kojima farà un cameo in Zootopia 2. La notizia arriva dal Giappone e conferma che il celebre game designer presterà la voce, nella versione giapponese del film, a Paul Moldebrandt, una talpa impiegata nel dipartimento di polizia di Zootopia. Secondo quanto riportato, il coinvolgimento di Kojima sarebbe nato da un invito diretto del regista Jared Bush, che avrebbe contattato personalmente l’autore per chiedergli di partecipare al doppiaggio.

Zootopia 2 uscirà nelle sale venerdì 5 dicembre, con un cast ampliato e un comparto di doppiaggio internazionale particolarmente ricco. L’apparizione di Kojima, pur limitata a una singola scena, è già diventata uno degli elementi più discussi in vista del debutto del film.

In una dichiarazione rilasciata a Famitsu, Kojima ha descritto la propria soddisfazione per essere stato coinvolto in un progetto Disney, sottolineando come questa sia la sua prima esperienza nel doppiaggio di un film d’animazione. Il creativo ha spiegato di avere colto l’occasione senza esitazioni, proprio perché contattato direttamente dal regista, e ha raccontato quanto sia rimasto colpito dal livello di cura durante la sessione di registrazione.

Ha inoltre evidenziato come l’esperienza lo abbia aiutato a comprendere meglio il lavoro dei doppiatori e l’attenzione che questi dedicano a ogni minimo dettaglio, dalla lettura del copione alla gestione dei rumori indesiderati.

Per quanto non sia nuovo ad apparizioni speciali (nel corso degli anni è comparso in piccole parti in produzioni come Cyberpunk 2077, Control, alcuni capitoli di Metal Gear Solid e naturalmente in Death Stranding) si tratta comunque di un’ulteriore incursione nel mondo dello spettacolo al di fuori del videogioco.

La partecipazione al sequel di Zootopia arriva inoltre dopo che, secondo Famitsu, Kojima aveva espresso grande apprezzamento per il primo film del 2016, al punto da chiedersi come un eventuale seguito avrebbe potuto superarlo.

Ora resta da vedere quanti spettatori sceglieranno la versione giapponese del film proprio per ascoltare il cameo del maestro giapponese. Ma l’annuncio conferma ancora una volta quanto la figura di Kojima continui a esercitare un fascino trasversale, capace di muovere l’attenzione non solo nel mondo dei videogiochi, ma anche nel cinema d’animazione.