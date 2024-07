F1 Manager 2024 | Recensione - Novità mirate

Tutte le novità implementate ci permettono in effetti di avere un'esperienza ancora più completa. Come al solito, F1 Manager 2024 regala un gameplay che mira a coinvolgere, adatto a tutti gli amanti della Formula 1 che non si limitano a gareggiare, ma vogliono godere di una gestione manageriale completa: è, ve lo diciamo fin da ora, un gioco che regala la giusta dose di divertimento mischiata a una buona fetta di competitività.

Partire da zero o vivere uno degli scenari proposti? Qualunque sia la nostra scelta, troveremo un ambiente stimolante e divertente. Dunque, eccoci pronti a scendere nel dettaglio dopo essere tornati al muretto per un bel po' di ore in F1 Manager 2024.

Finalmente possiamo essere noi al 100%

La più grande delle novità proposte in questo F1 Manager 2024 è la possibilità di creare, finalmente, un team completamente personalizzato a partire da zero. In questo nuovo capitolo, infatti, avremo la possibilità di costruire il nostro team a partire dal nome, fino ad arrivare al colore della vettura.

Tutto sarà completamente personalizzabile a nostro piacimento: decideremo elementi come nome, colore, sponsor, stemma e via dicendo. La parte più interessante, però, è che la creazione può avvenire in modalità differenti. Avremo modo di creare una squadra dal nulla e di scegliere anche il nome della scuderia, oltre che di decidere la vettura con cui partire.

Potremo decidere di iniziare con un'auto più o meno forte e potremo fare lo stesso con le strutture a contorno, quindi, gli edifici di ricerca e sviluppo, produzione e altro. Sarà possibile settare tutto al minimo o tutto al massimo, oppure scegliere dei livelli intermedi. Ci saranno ben cinque differenti classificazioni per il livello della nostra scuderia. Lo stesso è applicabile anche al livello di soldi iniziale: potremo partire con diversi milioni di euro, oppure optare per una carriera più umile.

Oltre a poter creare una scuderia completamente nuova, avremo anche la possibilità di affidarci ad alcuni scenari pre-impostati che ci vedranno rivivere alcune determinate situazioni.

Rivivremo, magari, alcune mini-storie scritte per noi: per esempio ci troveremo a gestire una scuderia di un ricco milionario che ha deciso di investire proprio nella Formula 1. La sfida consiste nello sviluppare un'auto vincente utilizzando, in questo caso, i soldi della sua società. Oppure, potremo ricoprire i panni di un manager alle prese con un vecchio team che, in passato, ha ottenuto moltissime vittorie ma che ora si trova in grossa difficoltà economica.

Naturalmente, scegliendo questa opzione, ci troveremo a gestire un team già creato, con un nome già esistente e degli sponsor già stabiliti. Infine non manca, come in passato, la possibilità di scegliere una delle classiche scuderie già presenti in Formula 1, come Ferrari, Red Bull e tutto il resto del paddock.

Tra le altre novità, troviamo la sponsorship management, attraverso cui avremo modo di identificare e costruire un pacchetto di sponsorizzazione al fine di ottenere un continuo ingresso di finanziamenti utili a migliorare e incrementare i nostri sviluppi. Per poter ottenere tutti gli obiettivi preposti, dovremo organizzare e pianificare tutte le attività al fine di mantenere alta la felicità dei nostri sponsor e aumentare il rank sul mercato marketing della nostra squadra. Una meccanica effettivamente stimolante e che ci ha convinto.

Cos'altro cambia?

Oltre alla possibilità di creare un team completamente personalizzato, F1 Manager 2024 introduce anche altre novità. Tra queste, troviamo nuovi guasti meccanici. Visto il sistema di usura dei componenti chiave, durante un qualsiasi fine settimana di gara, ci sarà la possibilità che si verifichi un guasto meccanico.

Naturalmente, i diversi componenti avranno anche differenti modalità di usura e genereranno un guasto di diverso grado. È facile intuire che un guasto al sistema motore potrebbe avere un grave impatto sui tempi gara o addirittura potrebbe generare un fine corsa. Un piccolo problema tecnico al sistema ERS, invece, potrebbe semplicemente creare un malcontento, ma niente di irrisolvibile.

È stata introdotta la possibilità di nuovi guasti meccanici, che vi chiederanno interventi e ragionamenti tempestivi.

Si. Ovviamente, anche i nostri avversari vengono influenzati da questi guasti, che possono creare diverse opportunità di rivalsa verso gli altri piloti.

Rispetto al capitolo precedente, F1 Manager 2024 introduce anche un sistema legato alla mentalità dei propri piloti e personale specializzato. Si tratta di un nuovo parametro che è necessario monitorare poiché indice delle prestazioni, della negoziazione e del tasso di sviluppo.

Il tutto può essere influenzato dalla loro opinione verso di noi – e verso il nostro modo di gestire l'intera scuderia. Naturalmente, i piloti saranno influenzati anche dalla prestazione delle proprie vetture e dalle posizioni in gara. I parametri di team e piloti saranno completamente visionabili all'interno del Mentality Hub.

Non manca anche un nuovo sviluppo per quel che riguarda i piloti affiliati e i dynamic team. Ci sarà la possibilità di reclutare nuovi talenti e di investire nelle loro capacità, mentre staranno gareggiando in F3 e F2. Tutte le squadre avranno gli occhi puntati sui piloti di talento e gli scout saranno sempre pronti ad adocchiare i migliori. Piccolo cambio anche per la visuale, che si dota di un nuovo sistema di heli-cam per vedere la gara dal cielo, che non è per niente male.

Squadra che vince non si cambia

Nonostante F1 Manager 2024 apporti alcune interessanti modifiche al gameplay, restano solide le basi consolidate nei capitoli precedenti.

La struttura del gameplay non cambia, così come non cambia la gestione delle mail, del calendario, la visione dei circuiti e dei risultati sugli stessi. Non manca la sezione dedicata alla vettura, dove sarà possibile sviluppare i componenti per la stagione attuale e in seguito quelli della stagione successiva.

È anche possibile, come nel capitolo precedente, iniziare lo sviluppo della nuova vettura rinunciando a quello dell'anno corrente. Rimane la possibilità di allenare tutto il personale di fabbrica, introdotta già nel capitolo precedente. Non mancano, poi, tutte le strutture legate a sviluppo e produzione, oltre che i simulatori. Insomma, a livello di completezza c'è praticamente tutto quello che ci si potrebbe aspettare.

Inoltre, anche quest'anno sarà presente il consiglio che ci valuterà in base ai nostri risultati di gara e deciderà se continuare a tenerci, oppure no. Sempre presente la gestione del budget e, di conseguenza, la visione della panoramica del nostro flusso di cassa.

Avremo differenti contratti e diversi obiettivi che ci permetteranno di essere pagati subito o a fine stagione. Ovviamente, tutti i soldi maturati subito potranno essere utilizzati per sviluppare la nostra vettura al fine di renderla la migliore in gara.

Per quel che concerne i weekend di gara, non abbiamo osservato grosse differenze dal capitolo precedente: abbiamo la possibilità di gareggiare affrontando sole le prove 1, le prove 2 e le prove 3 e poi la gara, oppure tuffarci con la qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3 e poi la gara; o, ancora, weekend in cui ci saranno sia le prove, sia le qualifiche della sprint race, sprint race, le vere qualifiche e poi la gara.

Insomma, F1 Manager 2024 si dimostra ancora una volta un titolo dalle basi solide che, però, riesce ad aggiungere un qualcosa in più all'offerta già piuttosto ben costruita lo scorso anno.

Abbiamo apprezzato molto, in particolare, la citata possibilità di creare un team completamente da zero: per gli amanti dei manageriali, si tratta di una feature che non poteva più mancare e della quale, finalmente, abbiamo la possibilità di godere anche all'interno di F1 Manager 2024.