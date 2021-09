Ratchet e Clank Rift Apart, non lasciatevelo sfuggire a questo prezzo su Amazon!

Disponibile dallo scorso 11 giugno, Ratchet e Clank: Rift Apart è l’ultimo capitolo, esclusivo per Sony Playstation 5, di una delle saghe più apprezzate del panorama Playstation sin dai tempi di PS2. Ratchet e Clank: Rift Apart è stato fin da subito proposto come un prodotto in grado di mostrare le potenzialità della console di nuova generazione di casa Sony, soprattutto per la capacità di passare da una dimensione all’altra grazie al velocissimo SSD NVMe integrato.

A poco più di tre mesi dal lancio, oggi potete mettere le mani su Ratchet e Clank: Rift Apart a un prezzo assolutamente eccezionale! Infatti, su Amazon è acquistabile a soli 49,80€, rispetto agli 80,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di ben 31,19€. Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta per portarsi a casa uno dei migliori titoli della line-up PS5 a poco prezzo!

In Ratchet e Clank: Rift Apart il dottor Nefarious mette le mani su un dispositivo per i viaggi interdimensionali e lo usa per raggiungere una galassia in cui lui vince sempre, Ratchet e Clank si trovano di colpo separati. Nel tentativo di ricongiungersi, incontreranno una Lombax che combatte in una milizia ribelle, esploreranno ambientazioni in parte nuove e in parte conosciute (ma reinterpretate in chiave multidimensionale!) e, soprattutto, semineranno il caos con un arsenale fuori di testa.

Dal punto di vista tecnico, Ratchet e Clank: Rift Apart offre due impostazioni grafiche distinte, una che punterà ad un frame rate fino a 60fps, mentre l’altra prediligerà la risoluzione. Nel primo caso si raggiungerà dinamicamente la risoluzione 4K, con un’illuminazione migliorata ed effetti di ray tracing in tempo reale, il titolo girerà “solo” a 30 fps. Si tratta di una soluzione già impiegata in altri prodotti, come il remake di Demon’s Souls.

Divertente, bellissimo da vedere e con una buona longevità, Ratchet e Clank: Rift Apart non può di certo mancare nella collezione di qualsiasi possessore di PS5! Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

