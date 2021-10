Questo mouse wireless vi costa solo 1 centesimo su Amazon!

State cercando un mouse wireless di dimensioni contenute a un prezzo imperdibile? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon sta vendendo il mouse wireless CamKpell al prezzo bomba di soli 0,01€!

Il mouse wireless CamKpell viene fornito con il suo apposito ricevitore USB che permette di utilizzare una rete a 2,4 GHz per ottenere una connessione stabile e sicura con il dispositivo. L’area di azione è piuttosto ampia, dato che si parla di circa 10 metri.

Il mouse wireless CamKpell è perfetto da essere utilizzato sia a casa che in ufficio ed integra una batteria agli ioni di litio che, una volta ricaricata completamente (operazione che viene confermata da un apposito LED verde), assicura un’autonomia sino a 2 mesi.

Il mouse wireless CamKpell impiega appena 0,1 secondi per riprendere la connessione ed essere utilizzato una volta premuto un pulsante o effettuato uno spostamento, mentre, allo scopo di risparmiare batteria, entra in stato di sleep dopo tre minuti di inattività.

Il mouse wireless CamKpell è dotato di sei pulsanti ed offre una precisione massima di 1.600DPI. La sua impugnatura comoda gli permette di essere utilizzato per ore senza accusare fastidi o dolore alla mano.

Se avete bisogno di un mouse economico ma in grado ugualmente di offrire buone performance, si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo prodotto ad un prezzo praticamente irrisorio! Questo testimonia che non è necessario sborsare chissà quali cifre per acquistare un prodotto utile, senza, ovviamente, pretendere prestazioni pari a marchi più blasonati come Razer o Logitech.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

