Questo aspirapolvere portatile Xiaomi è perfetto per pulire tastiera e scrivania! Ora su Amazon a meno di 38 euro!

Se state cercando uno strumento che vi consenta di pulire accuratamente la vostra scrivania, tastiera e apparecchi elettronici, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere l’aspirapolvere portatile Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

L’aspirapolvere portatile Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini è davvero compatto e maneggevole. Offre due modalità di aspirazione e la batteria interna garantisce una durata massima di 30 minuti. Grazie all’ugello multifunzione, la vostra pulizia darà più veloce e leggera, consentendovi di raggiunge gli angoli più nascosti per rimuovere briciole e polvere.

L’aspirapolvere portatile Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini si smonta facilmente per essere lavato e sostituire il filtro, è dotato di parapolvere rigido in ABS a tenuta d’aria, impedendo la fuori uscita della polvere e si ricarica tramite una comune porta USB-C, quindi basterà tranquillamente anche il caricatore del vostro cellulare o power bank.

Solitamente l’aspirapolvere portatile Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini viene proposto a 49,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 37,99€, con uno sconto del 24%, pari a un risparmio reale di 12€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo dispositivo per pulire la vostra scrivania e accessori risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto usuale.

