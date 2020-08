Quanto durerà Sherlock Holmes: Chapter One? Tutti i dettagli svelati da Frogwares

Gli amanti dell’investigatore più famoso del mondo potranno mettere le mani, il prossimo anno, su Sherlock Holmes: Chapter One, il videogioco di Frogwares che vi porta a scoprire le sue origini e vi mette nei panni di una versione giovane del personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.

In merito al gioco, gli sviluppatori hanno anticipato alcuni dettagli aggiuntivi, come quelli sull’ambientazione, sulla longevità e sul design di missioni primarie e secondarie.

L’ambientazione di Sherlock Holmes: Chapter One

Sebbene lo scenario del gioco, mostrato nel trailer di seguito, sembri quasi paradisiaco, nelle sue sfumature mediterranee, così non è: negli anfratti dell’isola, infatti, troveremo «segreti sinistri, crimini bizzarri e un sistema di giustizia contorto.» I crimini sono all’ordine del giorno ed è questo il motivo per cui abbiamo bisogno dell’intervento di Sherlock Holmes.

Gli abitanti dell’isola spesso «prendono la giustizia tra le loro mani» – un modo soft per dire che si fanno giustizia da soli – mentre la polizia asseconda i signori locali, apparendo distratta proprio nei momenti in cui fa più comodo a questi ultimi.

Sarà quindi questo lo scenario in cui ci troveremo ad agire all’interno del gioco.

Quanto durerà Sherlock Holmes: Chapter One?

In merito alla longevità, la lead narrative designer Antonina Melnykova ha spiegato che possiamo aspettarci almeno una quindicina di ore per la campagna, mentre i completisti ne impiegheranno anche una quarantina, per portare a termine tutto.

Come spiegato dall’autrice:

Ora come ora, siamo convinti che la storia principale richiederà circa una quindicina di ore per essere completata, mentre una run da completista si avvicinerà a trenta o quaranta ore circa. Avremo cinque quest principali, che durano diverse ore, e a queste si affiancano circa una trentina di quest secondarie di dimensioni e complessità differenti, ognuna con una sua scelta morale.

Viene anche anticipato che in ogni caso ci saranno molteplici sospettati da passare al vaglio, e sarà la vostra bravura come detective a sancire quanto rapidamente siate in grado di trovare il vero colpevole.

«È possibile interpretare gli indizi in molti modi differenti, che a loro volta possono portare a teorie differenti. Alcune di queste potrebbero essere più semplici di altre, ma non significa necessariamente che siano corrette» ha aggiunto Melnykova.

«Una volta individuato il vostro sospetto, a prescindere che la deduzione sia giusta o meno, potrete deciderne il destino. La giustizia sull’isola è un po’ contorta e il nostro obiettivo è evitare una moralità di bianco o nero, quindi è possibile che vogliate schierarvi con il malvivente.»

Come funzionerà il combattimento in Sherlock Holmes: Chapter One

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, sappiate che potrete combattere solo quando il gioco e la sua storia lo riterranno necessario. Non aspettatevi, ha anticipato il lead feature designer Yaroslav Martyniuk, semplicemente di usare le armi contro chiunque – anche perché poco avrebbe a che vedere con Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes in Chapter One, in uscita nel 2021

Sebbene il gioco preferisca altri approcci, potrete comunque ricorrere all’azione, di tanto in tanto: «Chapter One è un gioco d’azione e avventura, con un’enfasi sul gameplay investigativo» ha spiegato Martyniuk, «ma il combattimento è sempre un elemento importante.»

Sherlock conterà anche sulla sua agilità per nascondersi ed evitare i colpi sparati dai nemici, mentre porterà con sé una pistola e delle bombe fumogene che lo aiuteranno a celarsi. L’autore aggiunge:

Se doveste trovarvi all’angolo in una sparatoria, senza abbastanza tempo per trovare un punto debole nei vostri nemici, allora potrete sparare per ucciderli. Ovviamente, la cosa avrà delle conseguenze – ad esempio, potrebbe peggiorare il vostro rapporto con il vostro amico Jon, ma non vogliamo spingerci ad usare solamente un play-style.

Vi ricordiamo che Sherlock Holmes: Chapter One arriverà su PC (Epic Games Store, Steam, GOG), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X nel corso del 2021.