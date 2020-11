Quali sono il migliore e il peggior gioco per Xbox Series X?

Ogni volta che una nuova console si affaccia sul mercato, ci sono sempre grandi discussioni relative alla sua line-up di lancio: è successo per PlayStation 5 e ovviamente anche Xbox Series X non fa eccezione – complice il rinvio di Halo Infinite che ha saltato il lancio e rimane tutt’ora da calendarizzare. La console di casa Microsoft si è così presentata sul mercato soprattutto forte di terze parti, delle ottimizzazioni nell’esperienza dei giochi in retrocompatibilità e dell’offerta di Xbox Game Pass.

Quali sono allora i migliori giochi (e i peggiori) su Xbox Series X, ora come ora, stando a quelli che sono stati recensiti dalla critica? Dopo aver raccolto questa statistica per la line-up di PlayStation 5, abbiamo indagato sul portale Metacritic, che aggrega i voti delle recensioni di tutto il mondo.

Ori and the Will of the Wisps

È emerso che il gioco più apprezzato dalle recensioni che lo hanno visto venire testato su Xbox Series X è stato Ori and the Will of the Wisps, che ha una media voto di 92/100. A seguirlo è Tetris Effect: Connected, con una media di 88/100, mentre chiude il podio l’edizione Series X di Assassin’s Creed Valhalla – con una media di 85/100. Il peggiore e unico con media non sufficiente, per ora, è invece Bright Memory, con una media di 55/100.

Vediamo di seguito tutti i giochi recensiti su Xbox Series X fino a oggi e quali sono, a quasi tre settimane dal debutto della console, le valutazioni media che hanno messo insieme.

La media voto dei giochi di lancio di Xbox Series X

Ori and the Will of the Wisps – 92 Tetris Effect: Connected – 88 Assassin’s Creed Valhalla – 85 Planet Coaster: Consoled Edition – 85 Gears 5 – 83 Yakuza: Like a Dragon – 83 Devil May Cry 5: Special Edition – 83 DiRT 5 – 81 Gears Tactics – 81 NBA 2K21 – 80 Observer: System Redux – 79 Call of Duty: Black Ops Cold War – 78 Watch Dogs: Legion – 74 Destiny 2: Oltre la Luce – 70 The Falconeer – 66 Bright Memory – 55