Il mondo del gaming su PC si trova di fronte a una svolta potenzialmente epocale: secondo un reportage di Bloomberg firmato dal giornalista Jason Schreier, citando fonti interne a Sony Interactive Entertainment, i grandi titoli single-player first-party PlayStation 5 non arriveranno più sulla piattaforma PC.

Una decisione che, se confermata ufficialmente, rovescerebbe la strategia adottata da Sony negli ultimi cinque anni e che avrebbe conseguenze dirette per milioni di giocatori PC abituati ad attendere le esclusive PlayStation con qualche anno di ritardo rispetto alle controparti console.

Stando alle fonti citate da Schreier, Ghost of Yotei e Saros rimarranno esclusive PS5 senza alcuna finestra di lancio prevista per PC. I piani per portarli sulla piattaforma Valve sarebbero stati definitivamente accantonati nelle scorse settimane.

La svolta non è però totale: i titoli live service e online di Sony manterranno la distribuzione multipiattaforma. Marathon, lo shooter in prima persona atteso dalla community, e MARVEL Tokon: Fighting Souls sono confermati anche per PC, a dimostrazione che la strategia Sony distingue ormai nettamente tra produzioni competitive/multiplayer e avventure narrative single-player.

Restano inoltre confermati per PC i titoli di sviluppatori esterni pubblicati da Sony, tra cui Death Stranding 2: On the Beach e Kena: Scars of Kosmora, entrambi attesi nel corso di quest'anno sulla piattaforma.

È proprio questa tensione interna a Sony a spiegare la svolta strategica: secondo le fonti di Bloomberg, una fazione all'interno dell'azienda avrebbe fatto pressioni sostenendo che la disponibilità su PC riduca l'incentivo ad acquistare una PlayStation 5, indebolendo il valore percepito dell'hardware Sony.

Un argomento dibattuto da anni nella community, dove le opinioni si dividono tra chi considera le porting PC un'opportunità di espansione del pubblico e chi le vede come una diluizione dell'identità console.

Per contestualizzare la portata di questo cambio di rotta, basta ricordare che Sony aveva avviato la sua strategia PC nel 2020 con il porting di Horizon Zero Dawn, aprendo la strada a una serie di lanci che nel tempo hanno portato su Steam e su Epic Games Store titoli del calibro di God of War (2018), God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Days Gone e l'intera serie Marvel's Spider-Man.

Titoli che su PC hanno raccolto community attive e vendite significative, spesso con versioni tecnicamente superiori alle controparti console grazie al supporto a frame rate elevati, ray tracing avanzato e mod.

Un portavoce di Sony Interactive Entertainment ha declinato ogni commento alla richiesta di Bloomberg, lasciando la situazione in uno stato di ambiguità ufficiale.