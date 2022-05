Qualcuno si è vestito come i boss di Final Fantasy, ma non è un cosplayer

Final Fantasy è una serie che non ha bisogno di presentazioni, dato che ha trasformato il genere dei JRPG in un filone di successo: ora, qualcuno ha deciso di vestirsi in maniera così eccentrica in occasione di un evento, che a molti è sembrato di vedere un cosplay di un boss della saga Square.

Come riportato su Reddit, infatti, Fredrik Robertsson – ossia il direttore creativo dell’azienda svedese di cura dei capelli Björn Axén – ha superato ogni confine per quanto riguarda il look, avvicinandosi a quello dei boss di Final Fantasy.

L’immagine che trovate poco sopra mostra infatti Robertsson durante il Met Gala di pochi giorni fa, più precisamente lo scorso 2 maggio.

Il red carpet del Met Gala, per chi non lo sapesse, segna il vernissage della mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York dal titolo In America: An Anthology of Fashion.

Il buon Fredrik deve aver preso la cosa piuttosto seriamente, visto che l’abito sfoggiato in passerella non è passato inosservato, neppure dai fan di Final Fantasy.

Sul noto forum americano, sono in molti ad aver dato sfogo alla fantasia, realizzando molteplici meme che ritraggono Robertsson come fosse uno dei tantissimi boss della serie di FF. Inutile dire che il risultato finale è assolutamente esilarante.

Da Final Fantasy X a Final Fantasy VIII (in particolare Anima e Seymour), le somiglianze con molteplici boss della saga Square si sprecano. Inutile dire che secondo noi Robertsson non era assolutamente cosciente di stare ricreando un look davvero simile ai boss della saga.

