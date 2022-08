PS5 viene venduta anche dai Lakers… ma è una truffa

Viviamo in tempi molto singolari, non c’è dubbio, soprattutto se la febbre da PS5 colpisce anche i Lakers che si mettono a vendere delle console.

I Lakers si sono inseriti nel mercato delle PS5, che tra bagarini e scorte mancanti sta vivendo una situazione davvero difficile da superare.

Anche se, una volta tanto, sembra esserci davvero una svolta in questa vicenda, parola di… Nintendo.

In queste ore si è verificata una situazione strana, per cui i Lakers hanno cominiciato a vendere delle PlayStation.

Ma, come riporta Kotaku, si tratta di una truffa molto classica.

Jeanie Buss, la proprietaria dei Los Angeles Lakers, si è ritrovata il suo account Twitter hackerato. Tra le tante cose che sono state pubblicate dal profilo c’è stata anche una vendita di PS5.

Non si tratta ovviamente di una vendita regolare, ma di una vera e propria truffa come se ne vedono molte, e non solo relativamente a PlayStation 5.

Dal tweet è stato pubblicato un annuncio in cui Jeanie Buss, la proprietaria di una delle squadre di basket più famose del mondo, avrebbe messo in vendita ben tre PS5, con tanto di ricavato devoluto in beneficenza.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra (tramite Kotaku), l’annuncio è facilmente identificabile come farlocco anche dai poco esperti.

Nella speranza che nel tempo in cui l’account è stato hackerato nessuno abbia davvero tentato l’acquisto, al momento la situazione è rientrata e la Buss ha riavuto il controllo del suo profilo.

Quando sarà possibile comprare una PlayStation 5 con facilità sicuramente si eviteranno anche episodi di questi tipo.

Nel frattempo, però, c’è anche la possibilità PlayStation 5 possa aumentare di prezzo in futuro. Per ora c’è un “no comment”, in attesa di aggiornamenti.

Per chi ne possiede già una, invece, PS5 ha di recente avuto un aggiornamento molto importante con delle feature attese, ma non disponibili per tutti.